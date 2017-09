ANTONIO MOHEDANO | El Kun Agüero vivió esta madrugada uno de los mayores sustos de su vida. El delantero del Manchester City sufrió un accidente de tráfico en Holanda después de acudir a un concierto de su amigo Maluma. Por suerte, el argentino logró salvar la vida gracias al cinturón de seguridad y solo cuenta con una costilla fracturada.

El ‘Kun’ Agüero sufre un accidente cuando iba en un taxi en Ámsterdam tras asistir a un concierto de Maluma. Sufre fractura de una costilla. pic.twitter.com/pPk5NddPG6 — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 29 de septiembre de 2017

El Kun Agüero estará de baja dos meses tras sufrir un accidente

Según Olé, el taxi en el que viajaba perdió el control mientras se dirigía al aeropuerto y terminó estrellándose contra un poste de luz. El futbolista, cuyo estado de salud será evaluado por el cuerpo médico de su club, estará de baja entre 1 y 2 meses, perdiéndose así los trascendentales encuentros de la albiceleste frente a Perú y Ecuador.

Además de los compromisos con su selección, el ex ariete del Atlético de Madrid no podrá ser de la partida en el doble duelo con el Nápoles en Champions League. Sin duda, una baja más que sensible para un Pep Guardiola que empezaba a cumplir las expectactivas en el banquillo skyblue con el liderato tanto en Premier como en el torneo europeo más prestigioso.

Que viva el fútbol y la amistad, gracias por el detalle @10aguerosergiokun Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 3:48 PDT

El Kun Agüero lleva 6 goles y 2 asistencias en 6 partidos con el City

Hasta la fecha, el Kun Agüero acumula 6 goles y 2 asistencias en los 6 partidos oficiales disputados hasta la fecha con el City. Pese a los rumores que le colocaban fuera de Inglaterra el pasado mercado estival de fichajes, el crack de Buenos Aires ha conseguido convertirse una campaña más en pieza clave de la entidad del Etihad.