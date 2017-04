JUANMA PÉREZ-NOYA | El Real Madrid se jugará la temporada con la defensa en cuadro. La lesión de Varane ya dejó la zaga bajo mínimos. Ahora, con la baja de Pepe, sólo están disponibles dos centrales. Sergio Ramos y Nacho no podrán fallar ni en el Clásico ni en los cuartos de Champions ante el Bayern.

Pepe puede no volver a jugar con el Real Madrid

Los temores se dispararon contra el Atlético. Pepe fue el mejor madridista en el derbi, pero se marchó lesionado tras chocar con Kroos. El parte médico del Real Madrid fue peor de lo esperado. El portugués sufre “sendas fracturas en las costillas izquierdas 7ª y 8ª“.

José Luis San Martín estuvo tres décadas en el club de Chamartín. Como entrenador, preparador físico y, sobre todo, recuperador, es una eminencia Según ‘el Profe’, “es probable que Pepe no vuelva a jugar de blanco”.

“Estará de baja un mes mínimo, o dos. Llevará vendaje compresivo y tendrá que guardar reposo hasta que suelde. No son dos fisuras, sino dos fracturas. Le presionarán el pulmón y no le permitirán respirar bien. Seguro que sufre problemas al moverse y hasta tendrá que tomar somníferos para poder dormir. Mañana y pasado tendrá dolores terroríficos“, nos explica nuestro experto.

San Martín aclara que, en esta lesión, no se pueden recortar plazos. “Hasta que no suelde por completo no podrá entrenar. Después tendrá que fortalecer el core y hacer mucho trabajo abdominal. Para cuando quiera volver, estaremos casi a final de temporada“, añade. Teniendo en cuenta que Pepe acaba contrato en junio puede que, ante el Atlético, haya disputado su último partido con la camiseta del Real Madrid.

Varane, otro defensa con más de un mes de baja

El Profe también opina sobre la dolencia de Varane. El francés se resintió de su lesión de grado II en el biceps femoral de la pierna izquierda y, tal y como indica nuestro experto, “estará fuera un mínimo de seis u ocho semanas”.

“Cuando hay una lesión muscular se produce una cicatriz. Raphäel ha reaparecido antes de tiempo y esa cicatriz se ha reabierto en cremallera. Encima, es en el músculo de la velocidad. Tiene un hematoma intramuscular importante, con bastante sangrado. Debe recuperarse con calma“, explica.

Sólo un defensa en el Clásico si Nacho ve la amarilla

Ante las bajas de Pepe y Varane, Nacho debe dar un paso al frente. Para algunos, como Ulises Sánchez-Flor, el madrileño está a mejor nivel que el galo. Sin embargo, hay un problema: está apercibido de sanción.

Pepe y Varane no podrán jugar hasta finales de mayo y Nacho puede perderse el Clásico

El canterano lleva cuatro amonestaciones y, si ve la quinta ante el Sporting, no podrá jugar la siguiente jornada contra el Barça. Será vital, por tanto, que salga limpio del Molinón. De lo contrario, Casemiro estará en la zaga junto a Sergio Ramos.