La renovación de Isco con el Real Madrid es inminente

DAVID DE LAS HERAS | Zidane e Isco acabaron con las especulaciones sobre el futuro del malagueño en el Real Madrid tras la victoria del equipo blanco en El Molinón. Primero Zidane en rueda de prensa dejó clara la postura del club de renovar a Isco: “Este es su sitio”. Después fue Isco el que en zona mixta anunció su intención seguir en el Real Madrid “Quiero quedarme en aquí por mucho tiempo”.

“El sitio de Isco está aquí”

Zidane fue preguntado en rueda de prensa por el gran partido de Isco en El Molinón, el técnico francés aprovechó para mostrar su intención de que Isco siga en el equipo blanco: “Me alegro por Isco, ha marcado las diferencias. El Real Madrid es su sitio. Es un gran jugador, ha demostrado que tiene una gran personalidad”.

Las preguntas sobre Isco, gran protagonista del partido, se siguieron sucediendo en la sala de prensa de El Molinón, Zidane no dudó en deshacerse en elogios sobre el centrocampista: “Isco es un jugador que me gusta muchísimo, ya he dicho que su sitio está aquí. No sé si ha hecho el mejor partido de su carrera, pero ha estado muy bien”.

“Quiero seguir muchos años en el Real Madrid”

Tras su exhibición ante el Sporting de Gijón, Isco dejó claro que su futuro está en el Real Madrid: “He dicho muchas veces que me quiero quedar aquí mucho tiempo. Espero que así sea. Estoy en el mejor equipo del mundo, no hay un equipo más grande que el Real Madrid. Me siento muy afortunado por estar aquí”.

Isco se mostró a su vez molesto por las informaciones que afirmaban que se enfadó con Zidane por no jugar en Champions ante el Bayern de Múnich: “Hay mucho bocazas por ahí, yo hablo en el campo e intento hacerlo siempre lo mejor posible. El míster decide, la verdad que este año no he tenido muchas oportunidades en Champions. Lo importante es ganar, no quién juegue”.

La renovación de Isco, a un paso

Isco Alarcón acaba contrato con el Real Madrid en verano de 2018. El futbolista aún no ha renovado con el equipo blanco, pero parece que las negociaciones avanzan por buen camino. El malagueño está mostrando en sus últimos partidos un altísimo nivel. Isco y Zidane dejan claro con sus declaraciones que el futuro del malagueño está en el Real Madrid. La renovación es inminente.