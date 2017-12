JUANMA PÉREZ-NOYA | La última vez que se enfrentó a Guardiola, Mourinho acabó recibiendo un botellazo, insultos y escupitajos. Los cityzens se impusieron en casa del United, dejaron la Premier casi sentenciada y, después, ambas plantillas se enzarzaron en una pelea. Tras ese encuentro, los ‘red devils‘ han seguido acumulando resultados negativos y hoy, al empatar contra el Burnley, ‘The Special One‘ ha vuelto a rajar contra Pep. “Hemos gastado 300 millones en verano, pero no son suficientes para competir contra el City. Ellos fichan laterales a precio de delanteros”, asegura.

Mourinho cree que el Manchester City tiene dinero ilimitado

“Tenemos un respeto y una educación muy diferente“, afirmó Mou sobre Pep, hace apenas dos semanas. Así justificó el portugués el origen de la batalla en los vestuarios de Old Trafford. Guardiola no sólo negó que provocasen al rival de la ciudad, sino que además aseguró que tuvieron un comportamiento intachable tras la victoria que dejó la liga inglesa casi decidida.

Este martes, Mourinho lanzó un nuevo dardo contra el de Sampedor. “Mis chicos están fastidiados, pero hacen todo lo que pueden. Hemos sacado 8 de los últimos 15 puntos, pero hemos tenido dos partidos con quince oportunidades y concedimos tres goles de mierda“, explicó.

El luso sabe que le esperan nuevas críticas por haber dicho adiós a la Premier. “Chelsea, Arsenal o Tottenham no tienen la misma responsabilidad que nosotros. Ellos no están obligados a ganar la liga. Nosotros sí, por la historia de este club. Sin embargo, no competimos en igualdad de condiciones con otros clubes”, insiste.

Siempre he sido mucho más pro Mourinho que anti pero hay excusas injustificables. Sí, el City encareció el mercado y sí, al Manchester United siempre le pedirán más; pero si gastas 300 millones debes hacerlo para cubrir tus necesidades. Ellos siguen siendo un equipo descompensado pic.twitter.com/6uxhM2lmWk — Juanma Pérez-Noya (@juanmapereznoya) 26 de diciembre de 2017



“A los grandes clubes siempre nos van a castigar cuando vamos al mercado a fichar. El precio para equipos como nosotros siempre es diferente al de otros”, continúa. Para Mourinho, el problema del United es que siempre le van a pedir más cuando se interese por un jugador y que, además, Guardiola provocó una inflación desmedida en verano. “No son suficientes 300 millones para competir ante ellos: están comprando defensas por el precio de los delanteros“, concluye.