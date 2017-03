ANTONIO MOHEDANO | Aymeric Laporte podría debutar con Francia el próximo martes 27 de marzo. Didier Deschamps ha decidido incluir al central del Athletic en la convocatoria para el amistoso frente España para sustituir al sevillista Adil Rami, lesionado.

Laporte podría debutar con Francia… ¡ante España!

El zaguero de 22 años tiene ante sus ojos una nueva oportunidad de vestir la camiseta de la selección gala absoluta, con la que ya fue reclutado en septiembre de 2016 para medirse a Bulgaria y Holanda. Después de no disputar un solo minuto en aquella ocasión, el león espera ser de la partida esta vez en Saint Denis.

El jugador, que presumiblemente arrancará el partido en el banquillo para beneficio de Koscienly y Umtiti, se enfrentará, precisamente, a una Selección española que también requiere sus servicios. Después de vivir 8 años en Bilbao -llegó en 2009 para quedarse-, podría ser llamado a filas por Julen Lopetegui en un futuro, dejando en manos la decisión del futbolista de emplearse para uno u otro país. Una vez dispute minutos en un encuentro oficial con un combinado, eso sí, no habrá marcha atrás.

Laporte, 2016: “Si no puedo ir con Francia podría jugar con España”

“Si en un tiempo no viene ese momento de poder ir con Francia, no me quiere directamente, tendré que plantearme otras opciones y una puede ser jugar con España”, confesó en enero de 2016 en un entrevista concedida a Onda Vasca. Cuatro meses más tarde, su futuro parece esclarecerse: cuenta para Deschamps, aunque no con el peso que le gustaría.

El caso de Laporte es similar al de Lucas Hernández, defensa del Atlético. El jugador, nacido en Marsella, habitual en las categorías inferiores francesas y madrileño de adopción -al igual que su hermano Theo, lateral colchonero cedido en el Alavés-, es uno de los nombres que baraja Lopetegui para abordar un relevo generacional en la retaguardia el día de mañana. La edad de Sergio Ramos (30 años) y la intención de no continuar más allá del Mundial de Rusia 2018 de Piqué invitan a pensar que España no puede dejar a sus diamantes.