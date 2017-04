Las 5 claves del bajón de Bale en el Real Madrid

CARLOS GARAYOA | Gareth Bale no atraviesa un buen momento en el Real Madrid. Desde su lesión en los tendones peronéos y su posterior paso por el quirófano, el Galés no ha recuperado su mejor versión. El Real Madrid espera como agua de mayo el regreso del Expreso de Gales para el tramo más crucial de la temporada. Estas son las 5 claves del Bajón de Bale con el Real Madrid:

Bale estuvo 3 meses de baja tras su operación de tobillo

1. Su paso por el quirófano. Una lesión en el José Alvalade, en el partido de Champions ante el Sporting de Portugal, le hizo pasar por el quirófano. El propio jugador decidió operarse de los tendones peronéos de su tobillo izquierdo en una prestigiosa clínica de Londres. La lesión tuvo a Bale tres meses fuera de los terrenos de juego y desde su regreso no ha logrado recuperar el ritmo de competición.

Ante el Nápoles Bale no estuvo solidario y el equipo sufrió

2. Nápoles. En el transcendental partido de vuelta de octavos de Champions, Bale estuvo desaparecido. La intención de Zidane era atacar con un 4-3-3 y defender con un 4-4-2, siendo Gareth el encargado de ayudar al centro del campo. El Galés no estuvo solidario en labores defensivas y el Real Madrid sufrió mucho, sobre todo por la banda derecha. Otra vez tuvo que aparecer Sergio Ramos para resolver el entuerto en un partido que empezaba a coger tintes dramáticos

3. Nervios e impaciencia. Bale muestra síntomas de nerviosismo e impaciencia. Sabe que no está a su mejor nivel y ha llegado a perder la paciencia. Ante Las Palmas fue expulsado por propinarle una patada y un empujón a Viera en el segundo tiempo. Marcelo le dio un toque tras el partido: “Yo no tengo que dar tirones de orejas, eso lo hago con mis hijos. Bale tiene la edad suficiente para saber si se ha equivocado o no”

4. Falta de puntería. No está en su mejor momento de cara al gol. El Galés no ha perforado la portería contraria en los últimos partidos. En San Mamés no apareció y Benzema y Casemiro fueron los encargados de dar la victoria a los blancos. Ante el Alavés en el Bernabéu el de Cardiff volvió a dejar su casillero a cero.

La banda derecha no favorece a Bale

5.No juega en la banda izquierda. Muchos son los que quieren ver a Bale jugando en su posición natural, la banda izquierda. La presencia de Cristiano en esta demarcación relega a Gareth a la banda derecha, donde su rendimiento baja.