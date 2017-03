Las claves del fichaje de Hazard por el Real Madrid

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Eden Hazard (26 años) ocupa un lugar preferente en la agenda de fichajes del Real Madrid. Dicen en el club que es difícil mejorar la plantilla y que hay pocos futbolistas que puedan incorporarse y competir por un puesto de titular. Los roles están definidos en el equipo. Bale, Benzema y Cristiano son indiscutibles. Como Casemiro, Kroos y Modric. ¿Tiene sitio Hazard en el Real Madrid? ¿Aceptaría el belga fichar para no jugar los partidos importantes? Hay diferentes claves que analizar en el futbolista que se puede convertir en el fichaje estrella del Real Madrid para la temporada 2017-18.

Zidane apuesta por su fichaje

En 2010 conocimos la opinión de Zinedine Zidane sobre este futbolista que jugaba en el Lille. Zidane tenía cargo de asesor en el club blanco y ejercía de director deportivo oficioso. Se le vio en diferentes partidos del Lille siguiendo a este talento emergente. Recomendó seguirle y no dudó en manifestar que “Hazard es el crack del futuro. Lo llevaría con los ojos cerrados al Real Madrid”.

El Chelsea se adelanta en 2012

El Real Madrid no dio el paso definitivo para fichar al belga. En la plantilla estaban Modric, Di María y Özil, además de Xabi Alonso, y no encontraron sitio al joven futbolista belga. Esto y el pago de más de 43 millones de euros del Chelsea hicieron que el objetivo se escapara.

Hazard devuelve el guiño a Zidane

El belga enseguida demostró en el Chelsea que era un jugador diferente por su calidad y fuerza. Zidane no se había equivocado y así lo aseguró el que en ese momento era su entrenador, José Mourinho. El portugués manifestó que “puede llegar a ser el mejor”. El belga fue creciendo en Inglaterra, pero quiere jugar en España y si es con Zidane mejor. Este es el guiño que le hizo al Madrid en 2016: “Me gustaría ser entrenado por Zidane. Cuando era pequeño le veía en televisión y en Internet a todas horas”.

El Chelsea le renueva a golpe de talonario

El club inglés siempre ha estado en alerta con la posibilidad de que el belga se quiera ir al Real Madrid. La apuesta por este jugador ha sido renovarle hasta 2020. Con un sueldo de 10 millones de euros netos. Unas condiciones que ponen difícil el fichaje del Real Madrid y que sólo pueden romperse si el jugador manifiesta que su ciclo ha terminado en Inglaterra. Su deseo es jugar en el Real Madrid.

Vender a James e Isco

Un fichaje del coste de Hazard puede obligar al Real Madrid a hacer una doble venta. Isco no renueva y James quiere irse si no juega con más regularidad. No se descarta la venta de uno o los dos si se pone a tiro Hazard. El Chelsea no ha puesto precio a un posible traspaso, pero estaríamos hablando de una cifra superior a los 80 millones de euros.