JUANMA PÉREZ-NOYA | La noticia se confirmaba el mediodía del martes. Bale volvía a lesionarse en el sóleo y se perderá la semifinal de Champions contra el Atlético. Zidane sabe que su futuro y el del club se decidirá en ese cruce, así que ya trabaja para elegir al sustituto de Gareth.

Marco Asensio, desequilibrio y calidad en el puesto de Bale

La primera opción pasa por la juventud y el descaro. Marco Asensio es la sensación del Real Madrid. A sus 21 años, toda Europa observa maravillada el talento del zurdo mallorquín.

A su calidad se une la valentía. El ’20’ se crece en los partidos complicados, donde sabe que habrá más ojos viéndole. Desde que Zizou le puso de inicio en la Supercopa de Europa, ante el Sevilla, quedó claro que Marco no se arruga.

Ese día marcó el primero de los 9 tantos que ya lleva esta temporada. Y qué gol. Un misil a la escuadra que dio paso a otras grandes actuaciones.

Los hispalenses también sufrieron su olfato goleador en Copa, y el Bayern asistió a dos recitales suyos. En Múnich, con asistencia a Cristiano y en Madrid, con un golazo en el que humilló a un central de la categoría de Hummels. Una diana cada 179 minutos, a media de un tanto cada dos partidos.

Zinedine dice que no se arrepiente de su once en el Claśico, pero sabe que debe aclararse con Bale. El galés no estaba preparado para ser titular y, de hecho, Asensio fue un puñal por la banda cuando sustituyó al galés. Si quiere jugar con un 4-3-3 ante el Atlético, nadie mejor que el extremo zurdo para ocupar el rol de Gareth.

Isco por Bale para tener más control de balón

Hay muy pocos equipos tan sólidos como el Atlético en Europa. La velocidad, las transiciones rápidas o el contraataque, algunas de las principales armas del Madrid, no son tan efectivas en un derbi. Simeone forma una red en su centro del campo y para combatirla quizás es mejor poblar el medio.

Con la lesión de Bale, la decimoséptima en lo que va de temporada, se abre la puerta a la entrada de un centrocampista. El principal candidato en este caso está claro. Isco Alarcón va a exhibición por partido. En El Molinón, por ejemplo, no sólo aportó posesión y toque, sino que fue el héroe con dos golazos.

Además, el malagueño ya se coronó en el Vicente Calderón. Jugando de enganche, vertebró el centro del campo, evitó que el Madrid se rompiese y lanzó a Cristiano Ronaldo cuando había espacio a la espalda rojiblanca. Normal, por tanto, que el Cholo diese por hecho su titularidad ante ellos en el último derbi liguero.

La renovación de Alarcón está muy encaminada, pero no cerrada. Si hay algo que ataría definitivamente al ’22’ sería sentirse importante. Jugar minutos de calidad.

En esta Champions, por ejemplo, sólo ha disputado 148 (y gracias a que fue titular en el Bernabéu ante el Bayern). Siendo protagonista en estas semifinales, se sellaría definitivamente su continuidad.

Otras opciones: James, Lucas Vázquez o Kovačić

Aunque no es muy probable, Zidane podría sorprender a Simeone con otras variantes. James ocuparía un rol similar al de Isco, pero el colombiano parte en desventaja con el malagueño.

No es descartable que Lucas Vázquez sea titular para aportar desborde en banda y sacrificio en el medio

Otra opción, del mismo corte que el de Marco Asensio, sería la entrada de Lucas Vaźquez. El gallego también es jugador de banda y aportaría desborde y poder ofensivo, pero tiene sacrificio suficiente para ayudar en el centro del campo. Su titularidad no es descartable.

En último lugar espera Kovačić. El croata daría mayor empaque al medio, en el caso de que Zizou elija un doble pivote con el que protegerse en el Bernabéu. Seguramente, la eliminatoria se decidirá por pocos goles y Mateo puede tener su oportunidad si el técnico opta por un once más ‘reservón’. Sin embargo, el ’16’ ha quedado señalado en el segundo gol de Messi en el Clásico . Será muy complicado que tenga minutos.