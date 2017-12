Simeone da su primera lección rojiblanca a Lautaro Martínez

MIGUEL NAVARRO| Lautaro Martínez ha confirmado en Argentina que ha podido hablar ya con Simeone y que el técnico le ha confesado qué espera de él en el Atlético de Madrid. Afirma que su idea es quedarse en Racing para jugar la Copa Libertadores y que el entrenador sabe de esa decisión del jugador. Su traspaso aún no se ha hecho oficial.

“Simeone ya me ha hablado de lo que es el Atlético y lo que quiere de mi”

“Hablamos pero no me calentó la oreja. Me habló de los proyectos que tiene, de que él decidió quedarse y firmar un nuevo contrato con el club, de lo que era el Atlético… me habló de lo que me veía como jugador y de lo que me faltaba mejorar. Y hablamos de las expectativas que yo tenía”, afirmó Lautaro.

Lautaro sueña con estar en Rusia dentro de la lista de Sampaoli con Argentina

El ‘killer’ argentino espera recuperarse de la lesión: “Luego de la lesión en el quinto metatarsiano tuve una buena recuperación y cerré bien el año por suerte. Estoy satisfecho”, afirmó el atacante para añadir que su sueño es estar en el Mundial de Rusia al final de la temporada: “Trabajo día a día para poder estar en el Mundial. Ya he hablado con el entrenador Sampaoli y lograrlo sería un sueño cumplido”.

Finalmente afirma que su idea es jugar con Racing la Libertadores: “Mi idea es quedarme en Racing (de Avellaneda) para jugar la Copa Libertadores, es un sueño que tengo desde chico. Desde un principio le manifesté esa, mi postura, al presidente del club, Víctor Blanco”