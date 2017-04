JUANMA PÉREZ-NOYA | Primer pinchazo del Leicester en la era de Shakespeare. El Everton frena su racha de seis victorias consecutivas. Aun así, el 4-2 es engañoso porque los ‘foxes’ reservaron a la mayoría de sus titulares. Saben que en Madrid les consideraron el chollo del sorteo y aterrizarán en el Calderón plenos de confianza.

Lo de Goodison Park se quedará en anécdota. Así opinan en el vestuario del Leicester después de caer ante el Everton. Llevaban seis triunfos seguidos. Liverpool, Hull City, West Ham, Stoke City y Sunderland en Premier League y Sevilla en Champions. Todos habían caído desde que Ranieri se marchó del King Power Stadium.

Albrighton, Slimani, King, Amartey y Chilwell jugaron en lugar de los habituales Mahrez, Ndidi, Okazaki, Simpson y Fuchs. El técnico de los zorros quiso reservar a sus mejores hombres para que lleguen frescos al Manzanares.

