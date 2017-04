La lesión de Lewandowski pone en peligro su presencia en el Bayern-Real Madrid

ANTONIO MOHEDANO | La presencia de Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich-Real Madrid preocupa y mucho en Alemania. El delantero podría ser baja en la ida de cuartos de Champions de este próximo miércoles por una inoportuna lesión sufrida ante el Borussia Dortmund.

El polaco fue sustituido en el minuto 72 del partido del gran clásico de la Bundesliga dolido en el hombro, dejando su lugar a Kimmich. “No queríamos correr riesgos, el hombro estaba contusionado, pero no es grave. El miércoles espero estar al 100 por ciento”, explicó el propio protagonista al término del partido.

Su entrenador, Carlo Ancelotti, se mostró cuato sobre el estado físico de su estrella de cara al trascendental duelo europeo frente al Madrid: “Una contusión el hombro, que le duele, pero pensamos que estará a punto para el partido, que es lo más importante”, desveló el italiano.

Sehr traurig darüber mindestens die nächste Woche auszufallen…

Very sad about missing at least the next two games…

— Mats Hummels (@matshummels) 9 de abril de 2017