JUANMA PÉREZ-NOYA | Mariano siempre lo ha dejado claro. Su “mayor ilusión es vestir la camiseta de España” y, por eso, rechaza la convocatoria con República Dominicana. Es hijo de padre español y de madre dominicana y, al tener la doble nacionalidad, el país caribeño aspira a contar con sus goles. Sin embargo, el catalán tiene claro que la única selección a la que quiere representar es la española. Lopetegui lo sabe y, por primera vez, confiesa que se plantea convocarle. “Le hemos ido a ver y estamos pendientes de su evolución“, admite en una entrevista en el diario As. Ahí también insinúa que cuenta con Lucas Hernández, pero que no podrá meterle en su lista mientras no acceda a la nacionalidad española.

Lopetegui confirma que Mariano está en sus planes

“Sí. Mariano es español y seleccionable. Le hemos ido a ver y estamos pendientes de su evolución. Tiene doble nacionalidad, porque con los originarios de países sudamericanos se puede”, explica Julen. Por tanto, el seleccionador deja claro que el ariete está en sus planes. Si él y su equipo de ayudantes se han desplazado hasta Lyon para seguirle, es porque saben que está tirando abajo la puerta del combinado nacional.

Lopetegui debe estar desmayándose para no ver al PEPINACO de delantero que sigue sin convocar. pic.twitter.com/MTQBPEXIaN — Luis Amaranto Perea (@Luis_Amaranto_P) 28 de noviembre de 2017



Entre la Ligue 1 y la Europa League, las dos competiciones que ha disputado hasta ahora con el Olympique, el catalán ya ha anotado 14 tantos esta temporada. Su media es de un gol cada 132 minutos, es decir, números de killer. De hecho, sus registros son mejores que los de Iago Aspas, Aduriz o Rodrigo. A la espera de que Diego Costa recupere su mejor nivel en el Atlético, Mariano y Morata son los dos delanteros que más méritos están haciendo para jugar con España en el Mundial de Rusia.

Y es que, mientras el Real Madrid echa de menos los goles de sus canteranos, ellos se hinchan a ver puerta en Inglaterra y Francia. El seguimiento al hispano-dominicano es más que necesario y, si sigue a este nivel, debe estar en la cita mundialista.

Lucas Hernández aún debe nacionalizarse para jugar con España

El caso de Lucas Hernández, por contra, es diferente. El defensa lleva en España desde que tenía 23 meses, por lo que es español por los cuatro costados. Sin embargo, su pasaporte no dice lo mismo. El rojiblanco sólo tiene la nacionalidad francesa de sus padres y, debe adquirir primero la española y renunciar después a la gala, para poder jugar con la Selección.

“Cuarto, cuarto el Real Madrid”

¡Ojo a la troleada de Lucas Hernández a su hermano Theo por la posición del Real Madrid en Liga! 😱⚪️⚪️⚽️👇pic.twitter.com/dWSnkWKM0F — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 29 de diciembre de 2017



“La gente desconoce que no es seleccionable“, argumenta Lopetegui. “Uno no puede ser francés y español; o italiano y español. Tiene que ser una cosa o la otra porque lo dice la Comunidad Económica Europea“, agrega. Efectivamente, ya se ha activado el protocolo para su nacionalización exprés. Pese a que ha jugado en todas las categorías inferiores de Francia, Lucas ha decidido representar al país que le acogió cuando sólo era un bebé. Si todo va bien, en medio año, podremos verle vistiendo de rojo junto a Mariano.