ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Julen Lopetegui ha apoyado la figura de Piqué como internacional español después de la última polémica que rodea al futbolista. Tras la publicación de un tuit en el que Piqué se posiciona a favor del derecho a decidir, del referéndum, Lopetegui ha convocado a Piqué para los partidos ante Albania e Israel.

El seleccionador evita que este tipo de polémicas afecten al grupo y su rendimiento. Lo primero que deja claro es la trayectoria del central: “Piqué se parte el alma cada vez que viene con nosotros. Yo juzgo a los jugadores por su comportamiento, actitud y compromiso. En este aspecto no tengo dudas. Formará parte de nuestro grupo con su buena predisposición y compromiso. Como siempre”.

Lopetegui dice que Piqué es un gran activo

Julen Lopetegui ha puesto el acento en la importancia de los partidos de España. Le quedan dos citas (Albania e Israel) para cerrar la clasificación para el Mundial de Rusia. Le vale con cuatro puntos. Ha querido zanjar las preguntas sobre Piqué con estas palabras: “A mí lo que me enfadaría es que los chicos, cuando vinieran aquí, no tuvieran pasión y compromiso. Eso no sucede. Y esto es un gran activo que tenemos que cuidar porque es lo que nos hace ganar. Tenemos la oportunidad de cerrar la clasificación y no vamos a permitir que nada ni nadie desvía la atención”.

También ha destacado las palabras de Sergio Ramos. El central comentó que el tuit del azulgrana no le ayudaba para silenciar los pitos. “Sergio Ramos ejerció de capitán conciliador”, dice Lopetegui.