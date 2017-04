MIGUEL NAVARRO| Iker Casillas reclama al seleccionador nacional Julen Lopetegui que se moje por él públicamente en torno a la Selección. La transición entre Del Bosque y el actual gerente del combinado español ha tenido como solución la salida del meta madrileño de las convocatorias. Su situación está totalmente parada y pide que decida cual es su rol de manera definitiva.



La segunda parte de la entrevista de Iker Casillas al diario Marca no ha dejado a nadie indiferente. El meta de Móstoles pide a Julen Lopetegui salir a la palestra y dejar claro de manera pública que las puertas de la Selección Española están abiertas para el meta si sigue teniendo un gran rendimiento.

“Hablé con Julen en su día, nos conocemos hace muchísimo tiempo y me dijo que su portero iba a ser David De Gea y me parecía bien, es su apuesta. Me gustaría volver en caso de que tenga méritos para hacerlo y él lo viera, pero también acordamos que en caso de que él decidiese que podría volver y competir, hablaríamos. En ningún momento he dicho ‘hasta aquí y adiós a la selección’. También tengo ese reto de decir: ‘¡Oye, pues si hacemos las cosas bien ¿por qué no puede ir?’ Y que el seleccionador también lo diga”, pide Casillas.

Casillas respalda a Lopetegui por confiar en De Gea como titular

Casillas es consciente de su regreso a la élite. Sin embargo, es consciente de que la apuesta de Lopetegui es dar relevo a su generación de la Sub-21: “El seleccionador tendrá sus ideas y querrá ir metiendo poco a poco a sus jugadores, les conoce de la Sub’21 y llevan un año con un bloque para el Mundial”. “Yo lo entiendo. Me gusta que haya gente que diga que si Casillas está bien por qué no va a poder ir a la Selección. Eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas”, pide el capitán de ‘la Roja’.



Pese a esto, Casillas entiende la decisión de Lopetegui. “Mi situación ya venía difícil desde hace tiempo. Tanto en el Madrid como en la Selección había unos temas que me perjudicaban, directa o indirectamente. Julen acabó de esta forma para no seguir dando más cuartos al pregonero, que si Casillas sí, Casillas no… Y eso que en la última Eurocopa ya no jugué. El seleccionador ha querido zanjar el tema de esta forma. Si en un año cree que puedo estar bien o los que ya están lo han hecho fenomenal y se han ganado el derecho a seguir, pues tendrá que tomar su decisión”, reitera, antes de decir que De Gea es “una apuesta segura y firme por parte de Julen”.