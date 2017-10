ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Julen Lopetegui ha comentado en los micrófonos del programa el Partidazo de la Cope que ha hablado con Piqué en la concentración de Las Rozas. Al seleccionador le preocupa el ambiente tenso que rodea al equipo. Los pitos y los insultos en el primer entrenamiento han sido la prueba del mal ambiente que se vive con la figura de Piqué. Lopetegui pide centrarse en el partido del viernes ante Albania. Ha sido un día desagradable. El seleccionador pide cordura, tranquilidad y hablar más de fútbol. Está en su papel.

PUBLICIDAD

Lopetegui en @partidazocope “Le he dicho a Piqué que todos tenemos la obligación de generar un buen ambiente. No sólo entrenar”. pic.twitter.com/scRten8hVl — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 2 de octubre de 2017



Lopetegui ha desvelado parte de la conversación privada con Piqué: “Le he dicho que todos tenemos la obligación de generar un buen ambiente. No sólo entrenar. He hablado con él para saber si estaba preparado. Está bien, con ganas y motivado. La gente tiene derecho a manifestarse. No me gustan los insultos y creo que tampoco hubiera sido acertado cerrar las puertas del entrenamiento. Hay que darle normalidad”.

PUBLICIDAD

Lopetegui pide que en Alicante se anime a la selección

El seleccionador insiste en pasar página y hace esfuerzos para que se diferencie al Piqué futbolista de la persona: “En el vestuario, hasta que yo sé, no hay mal ambiente. Piqué es uno más. No estoy a favor de utilizar el fútbol de plataforma política. Necesitamos a la gente de Alicante para el partido ante Albania. Esta situación no es agradable para nadie. No hay que echar gasolina. Creo que se va a tranquilizar todo. Sé que no es fácil la situación. Pero priorizo el partido de Albania. No voy a analizar lo que dijo Piqué. Nosotros no analizamos la opinión política de quien viene a la selección. A Piqué le traemos por su compromiso. Todos tenemos que tener cordura y echar agua fría“.