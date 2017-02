Los motivos por los que el Leicester ha despedido a Ranieri

DAVID DE LAS HERAS | El Leicester City ha hecho oficial el despido de Claudio Ranieri mediante un comunicado. El club inglés ha anunciado la destitución del técnico que les hizo campeones. Repasamos los motivos por los que se ha producido el sorprendente cese.

Una plantilla en su contra

La plantilla del Leicester City llevaba varios meses en contra de Ranieri. Los pesos pesados de la plantilla se habían quejado a la directiva del trabajo realizado por el técnico italiano. La desunión entre plantilla y entrenador era casi total. Resulta muy llamativo después de que Ranieri pusiera en el mapa a muchos de ellos.

Mala imagen ante el Sevilla en Champions League

La imagen que ofreció el Leicester en Champions ante el Sevilla es uno de los principales motivos por los que han despedido a Ranieri. Pese a haber sido primeros de su grupo, la diferencia sobre el césped fue abrumadora. El Sevilla dominó todo el encuentro y se mereció ganar por una mayor renta que el 2-1 final.

De ser campeón a estar un punto por encima del descenso

Ranieri deja al Leicester City un punto por encima del descenso. Mucho dista el nivel esta temporada del equipo inglés en comparación de aquel que fue campeón la pasada campaña. Pese a que han hecho buenos partidos, como la victoria 4-2 ante el Manchester City, este Leicester City ya no es lo que era.

Un despido desagradecido

Claudio Ranieri colocó al Leicester City en el mapa. El entrenador italiano hizo ganar la Premier League a un equipo condenado a luchar por no descender. Por ello fue designado por la FIFA como mejor entrenador del año 2016 en los Premios The Best. Se dice que el fútbol no tiene memoria, con el despido de Ranieri podemos tomar buena prueba de ello.