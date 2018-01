VÍCTOR PALACIOS | El Barça ha acabado de forma notable 2017. A pesar de conseguir únicamente la Copa y ver como su máximo rival conseguía levantar cinco títulos, el club azulgrana ha sabido rehacerse. La victoria en el Bernabéu le sitúa en una posición privilegiada en Liga. Ahora el gran reto para el Barça es evolucionar en el juego y mantener el nivel.

PUBLICIDAD

Volver a jugar bien

El Barça está invicto en todas las competiciones. Tiene un gran colchón de puntos en Liga. Aún así, al nuevo Barcelona de Ernesto Valverde se le pide mejorar el juego. Cuando los números son incontestables es el mejor momento para seguir evolucionando. Tiene jugadores para ello. El técnico extremeño debe redondear la gran solidez del grupo con un juego vistoso.

Recompensa a Messi

La sensación es que el Barça viene de una crisis pero lo cierto es que en los últimos tres años no ha dejado de ganar. Triplete, doblete y Copa. Unos títulos que, en dos temporadas, se han visto eclipsados de cara al Balón de Oro por las Champions blancas. Es hora de ganar. Y recompensar también a Messi. Él siempre está bien. El ejemplo es que con sus goles ha conseguido la Bota de Oro. Que los demás se pongan las pilas por el argentino. Solo no puede. No es de recibo que el Barça haya permitido que Cristiano le empate a galardones de oro.

PUBLICIDAD

La Champions, gran objetivo azulgrana

El Barça tiene que volver a reinar en Europa. Después de años acariciando finales, la suerte ha cambiado. En 2017 cayó en cuartos y por goleada ante la Juventus. En 2016, ante el Atleti, también en cuartos. Esta temporada en la fase de grupos no ha perdido ningún partido y solo ha encajado un gol. Promete. En Champions, tan importante es marcar como que no te marquen. La gran prueba será contra el Chelsea en febrero. La sexta Copa de Europa es el gran anhelo culé para 2018.