ULISES SÁNCHEZ-FLOR| El Barça necesita liberarse de Luis Enrique. Pensábamos que acabaría echándole de menos. Cuesta hacer esta afirmación de un entrenador que ha ganado todo y está en la historia del club. No hay que olvidar que tiene un triplete. Pero los jugadores están igual de desgastados de su entrenador que Luis Enrique de la presión del banquillo. Ninguno de los dos puede con la exigencia. El 3-0 de Turín hace mucho daño por la sensación de impotencia que transmite una plantilla sin trazo de equipo que juega a impulsos. Irreconocible. Qué malo puede ser el final de un gran entrenador. Cascarrabias y antipático, pero un técnico que ha dado un excelente rendimiento mientras tuvo ilusión e imaginación.



El Barça de Luis Enrique, hundido tras su batacazo en Turín

Lo ha reconocido Luis Enríque. La primera parte en Turín fue como el tercer tiempo de París. Queda la vuelta en el Camp Nou, pero esta remontada ya es algo más que un milagro. En la cara y en las palabras del entrenador se refleja la poca fe para protagonizar otra noche histórica. El equipo está hundido. Ni Iniesta, el único que dio la cara tras el batacazo contra la Juventus, encuentra explicación a lo que sucede. Dice que cuando no se hace lo que se tiene que hacer se pierde. Respuestas sencillas a un problema complejo. Piqué no compareció. Mal. Está para ingeniar tuits.



La defensa del Barcelona es un desastre. En culpa porque el sistema revolucionario de tres centrales, sin Jordi Alba, le ha convertido en un equipo vulnerable atrás, frágil en el centro del campo e inofensivo en ataque. Que la MSN lleve dos partidos sin hacer gol es un pescado. Es la consecuencia de unos jugadores contagiados por la confusión táctica de un entrenador que ha experimentado en el once y que no atina con los cambios. Reincidente en los errores. Poner a Mathieu contra la Juventus, tras fallar en Málaga, es cabezonería. Ha empeorado el equipo. Se ha cargado la confianza de Iniesta. Este equipo duda de atrás hacia delante y se ha roto por culpa de Luis Enrique. El Barcelona necesita cuanto antes un revulsivo en el banquillo y no tengo claro que la mejor opción sea Unzué. Hay que hacer borrón y cuenta nueva.