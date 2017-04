ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Luis Enrique sólo tiene un plan. Jugar con la MSN. En Málaga confió al tridente coger el liderato tras el empate del Real Madrid. Pensó que con la capacidad goleadora del uruguayo, la inspiración de Messi y el excelente momento de forma de Neymar ya estaba todo resuelto. El único patrón de juego falló. No siempre se gana ni se puede confiar en los mejores jugadores.



Falló el equipo porque la alineación no fue la mejor. El centro del campo no tuvo empaque. Iniesta siempre tiene que ser titular. Dure lo que dure. Para media hora, un tiempo o sesenta minutos. Empieza y lo cambias. Pero la obsesión con las rotaciones le jugó una mala pasada y evidenció que lo único que no se atreve a dosificar, de inicio, es la MSN. Le falló el plan y uno de ellos. La autoexpulsión de Neymar es la penitencia al vicio de un entrenador que lo fía todo a que resuelvan los partidos Luis Suárez, Messi y Neymar. Lo han hecho muchos partidos. Al Barcelona ya no le hace falta jugar bien para ganar. Le vale con la inmensa pegada de su tridente.

PUBLICIDAD

Pero en Málaga no hubo ni pegada ni estilo. Lo segundo es más preocupante porque la excelencia del juego azulgrana desaparece peligrosamente. Vive de los chispazos de Messi, las apariciones de Iniesta y las individualidades de Neymar. Nada más. Falla también el equilibro con un Busquets superado. El patrón de juego se ha perdido. El Barcelona se siente más cómodo al contraataque, con las transiciones rápidas, que con las posesiones largas. No hay plan B porque André Gomes, Arda Turan, Denis Suárez, Alcácer son menos de lo que se esperaban. Luis Enrique ha decepcionado el día clave de la Liga.