MIGUEL NAVARRO| Luis Enrique ha destacado en la rueda de prensa previa al Clásico en el Bernabéu que está preparado para contar o no con Neymar. El astro brasileño podría ser alineado si el TAD no se reúne de urgencia antes del partido y falla en contra del recurso azulgrana. Afirma que es beneficioso para el Barça la llegada del Clásico después de la eliminación en Champions.



“Los dos equipos han demostrado poder ganar en el campo del rival. No veo motivo para no dar el nivel. Es beneficioso que llegue tras quedar eliminado en Champions”, afirma Luis Enrique.

PUBLICIDAD

Sobre los movimientos del club para que Neymar sea de la partida: “Me parece muy buena la actitud del club defendiendo al equipo. Estamos listos para jugar con o sin Neymar. Da igual lo que piense y opine de todo. No me quiero pronunciar si es justo o no, el club trabaja duro para poder conseguirlo. Si no hay resolución deberéis esperar a ver qué decido”.



En referencia a lo decisivo del Clásico: “Por la proximidad de la final del campeonato es decisivo y este clásico puede sentenciar la Liga. Para nosotros es una final. Veremos qué resultado se nos da. Pese a todo no daremos la cosa por perdida hasta que sea imposible”.

Último Clásico de Luis Enrique como entrenador del Barça

El asturiano saltará a la zona técnica del Bernabéu para vivir su último Clásico como entrenador azulgrana. Una situación que no torna en especial para Luis Enrique. El entrenador culé sólo piensa en la victoria para no despegarse del sueño de remontada en el campeonato nacional.

“Me aporta dar una alegría a nuestros aficionados y lo viviré igual que el resto de los choques. Nos conocemos muy bien con el rival. Debemos controlar las emociones de los jugadores”.