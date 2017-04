Luis Enrique cambia el banquillo del Barcelona por la bici

CARLOS GARAYOA | Luis Enrique cambiará el Barça por la bici al finalizar esta temporada. El entrenador asturiano ha disipado las dudas sobre su futuro en la rueda de prensa previa al partido liguero ante el Sevilla: “Si dejo el Barça, mi casa, no es para irme a otro equipo. Es por cansancio, nada más. No es por irme a otro equipo.”

Luis Enrique se desmarca de los rumores que le ponen en la Roma

Lucho también ha sido preguntado sobre los rumores que le ligaban al nuevo proyecto de Monchi, posiblemente en la Roma, la próxima temporada:

“Me parece que Monchi no tiene pensado ir a La Escalerona, que ese es mi plan este verano. En la playa de San Lorenzo. Si no trabaja pues le invitaremos a tomar un culón de sidra.”

Luis Enrique sigue los pasos de Pep Guardiola

Luis Enrique ha dejado claro su plan, dejar el Barcelona para disfrutar de un año sabático.

El asturiano está siguiendo los pasos de Pep Guardiola, que también se tomó un año de descanso antes de coger los mandos del Bayern de Munich.

Lucho no se moja sobre su sucesor

El todavía entrenador del Barcelona no ha querido mojarse sobre la posibilidad de que su segundo, Juan Carlos Unzué, se su sustituto:

“Esta pregunta no me la habéis hecho todavía, ¿no? Creo que la única manera de no interferir es no opinando. Tranquilos, que si estoy por aquí todavía cuando se confirme alguna noticia, daré mi opinión.”

Luis Enrique y Sampaoli, un enfrentamiento con morbo

El Barcelona se enfrenta al Sevilla de Sampaoli. El entrenador argentino es otro de los que está en la agenda de técnicos que podrían entrenar al Barça. Veremos si el destino no quiere que el entrenador sea, precisamente, el que le de la estocada final al Barça en sus opciones de ganar el título de Liga.