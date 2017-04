Luis Enrique, sobre el futuro de Messi: “Quiero que acabe su carrera en el Barça”

ANTONIO MOHEDANO | Luis Enrique no duda: quiere que Lionel Messi viva sus últimos días como jugador en el Fútbol Club Barcelona, tal y como reconoció en la previa del partido ante Osasuna al ser preguntado por el futuro de su pupilo.

PUBLICIDAD

Luis Enrique: "Me gustaría que #Messi acabara su carrera en el Barça. Pero eso solo lo puede decidir Leo Messi, ya lo veremos" 🔵🔴 pic.twitter.com/OYKgQzBcIE — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 25 de abril de 2017

PUBLICIDAD

Mensaje de Luis Enrique al Barça de cara a la renovación de Messi

“No tengo información para poder opinar al respecto. Me gustaría que acabara la carrera en el Barça, pero eso sólo lo puede decidir Messi”, explicó el entrenador asturiano al ser cuestionado por la renovación de La Pulga, cuyo contrato con la entidad culé expira el 30 de junio de 2018.

Pese a las diversas manifestaciones pública del presidente culé, Josep Maria Bartomeu, y el secretario técnico, Robert Fernández, en las que aseguran que el argentinó seguirá vistiendo de azulgrana, el crack Rosario sigue sin ampliar su vínculo con los catalanes. Mientras, equipos de la talla del PSG, Manchester City o un renovado Inter de Milán permanecen atentos a la situación del futbolista para hacerse con sus servicios.

Luis Enrique no ve provocación en la celebración de Messi en el Clásico

Además de valorar la situación contractual de Messi, Lucho no quiso dejar pasar la oportunidad de ensalzar la polémica celebración del 10 en el Clásico del Santiago Bernabéu: “Hay variedad a la hora de celebrarlos. El que mejor puede explicarlo es él, pero me parece bonita y correcta. ¿Decirle algo a aquellos que creen que es una provocación? No soy de mandar mensajes, menos aún a los rivales”, declaró el gijonés.

PUBLICIDAD