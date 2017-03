ULISES SÁNCHEZ-FLOR | El tiempo dirá si la decisión de Luis Enrique es acertada o no. Anunciar que no va a renovar, a tres meses de que finalice la temporada, con la disputa de LaLiga y pendiente de la difícil remontada en la Champions contra el PSG, es un error de manual.

Bartomeu fracasa por no saber frenar a Luis Enrique

Además, es un fracaso de Bartomeu no saber frenarlo. Luis Enrique alega cansancio y extrema intensidad. Motivos que se pueden entender por el estrés que supone tener que ganar siempre. En el Barcelona no vale sólo con la victoria. Si no viene acompañada de juego bonito aparece la crítica en la grada.

Luis Enrique es un técnico derrotado al que se le han acabado las ideas

Quizás éste sea uno de los motivos no explicados por Luis Enrique. En la rueda de prensa previa al Sporting tuvo un desfallecimiento. Le preguntaron, una vez más, a qué se debía la evolución del juego del equipo y su respuesta fue de técnico derrotado.

No fue normal, no era el Luis Enrique inquieto por superarse. Se limitó a decir que los rivales les presionan alto y que tapan a Busquets para dificultar la salida. Respuesta de entrenador malo. De técnico que ya no encuentra soluciones o se le han acabado las ideas. Tendrá otros motivos pero, más que excusas, sonó a impotencia.

El anuncio de Luis Enrique puede provocar autogestión en el vestuario

Tras el Sporting, revela que se va antes de que acabe la temporada. Su anuncio puede provocar autogestión en el vestuario. Una práctica habitual en los grandes equipos cuando ven al entrenador débil, cuando entienden que su autoridad tiene fecha de caducidad.

Se la ha puesto el propio Luis Enrique y veremos qué respuesta ofrecen los jugadores, cómo se motivan, si les afecta a su ánimo, compromiso y si son capaces de ver un entrenador ilusionado donde hay un entrenador desgastado y deseando respirar.