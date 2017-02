CARLOS GARAYOA | Luis Enrique no tiene claro su futuro en el Barcelona. Josep María Bartoméu ha dejado claro que el asturiano es su opción número uno, pero ambos se han dado de plazo hasta primavera para tomar una decisión. El técnico no da pistas. El club, por lo que pueda pasar, se cubre las espaldas y ya baraja una lista de nombres. Valverde, Eusebio, Sampaoli, Unzúe o Koeman.

PUBLICIDAD

De momento, Luis Enrique sólo piensa en mejorar el equipo. Estos son sus deberes:

Luis Enrique debe mejorar el juego del equipo

1.El mal juego del equipo. Los últimos partidos han evidenciado un bajón considerable en el juego. Al equipo le cuesta cada vez más sacar el balón jugado desde atrás y sufre mucho cuando el rival le presiona arriba. Las ausencias de Busquets e Iniesta han hecho mucho daño en este sentido.

PUBLICIDAD

2. El lateral derecho no funciona. El Barça echa mucho de menos a Dani Alves. Sergi Roberto ha ido de más a menos y en los últimos partidos no está al nivel. El que llegó para ser el sucesor del brasileño, Aleix Vidal, ha estado en el ostracismo toda la temporada y, aunque ha participado más en las últimas jornadas, no parece una solución de futuro para esta demarcación.

3. André Gomes no da el nivel. El portugués llegó por 50 millones y, de momento, no ha demostrado nada. Se encuentra perdido en el campo, tanto cuando actúa de pivote como cuando lo hace de interior. No es un recambio ni aporta soluciones.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa con el futuro de Ivan Rakitic?

4. El misterio de Rakitic. El caso del croata es un misterio. Ha pasado de ser una pieza fundamental en el esquema de Luis Enrique a ocupar un papel casi residual. Cada vez cobra más fuerza una posible salida rumbo a la Premier en el próximo mercado de verano.

5. Arda Turan no brilla. No hay rastro del jugador que maravilló en el Atlético de Madrid. El turco parece tener la cabeza en otra parte.

6. Alcácer no tiene gol. El de Torrent llegó para ser el cuarto delantero. El motivo de su fichaje era asegurar el gol cuando faltara Luis Suárez. Hasta ahora sus oportunidades han llegado con cuenta gotas y su sequía goleadora se ha prolongado hasta la jornada 21 de liga.

7. Las estrellas se apagan. La vida futbolística de jugadores como Iniesta o Busquets se va apagando. Entre los nuevos fichajes del Barcelona no parece que haya ninguno que pueda continuar con la idea de juego que ha llevado al club catalán ha vivir la mejor década de su historia.