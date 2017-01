Luis Enrique atiza a Piqué: “Lo fácil es quejarse y llorar”

El técnico del Barcelona, Luis Enrique, considera que la su postura y la del club con los árbitros es “intachable”

“Lo fácil sería quejarse y llorar. Lo difícil es la posición que ha adoptado el club, en primer lugar, y también su entrenador, que es proteger al equipo. Es una postura intachable”, ha subrayado en la previa del partido de Copa del Rey contra el Athletic Club.

Luis Enrique entiende que lo más sensato es mantener un perfil bajo y estar “por encima de decisiones arbitrales que puedan dar rabia”, todo lo contrario que está haciendo su pupilo Gerard Piqué.

Sin embargo, el preparador asturiano quita hierro a las denuncias del central catalán por los arbitrajes de los últimos encuentros. “¿Lo de Piqué? No creo que le pase factura a él ni al equipo. Ya es mayorcito. Y yo estoy encantado con el Piqué futbolista, con el Piqué profesional, un jugador que es vital para nosotros”, ha remarcado Luis Enrique, antes de dirigirse con sorna a los periodistas: “Debéis estar encantados, porque con él tenéis un filón inagotable”.

Respecto al partido de mañana, Luis Enrique está convencido de que, pese a que el Athletic viene al Camp Nou a defender el 2-1 logrado en la ida, no cambiará su forma de jugarle al Barça, tal como ha insinuado su entrenador, Ernesto Valverde.

“No me creo a Valverde. Sigo todas sus conferencias de prensa previas a los partidos que juegan contra nosotros y siempre le gusta caer en la ambigüedad de que igual hacen otra cosa, pero nos van a apretar seguro, porque lo han hecho siempre contra nosotros y porque es un de sus cualidades”, ha apuntado.

En cualquier caso, el técnico del Barcelona se ha mostrado “optimista” respecto a las opciones que tiene su equipo de remontar la eliminatoria, no solo porque cree que mereció más en la ida, sino también “por el factor campo, que tendremos mañana a favor y que será determinante”.

Pese a la derrota de San Mamés y el empate en Villarreal, Luis Enrique ha defendido el rendimiento del equipo -“tengo muy pocas cosas que reprocharles a mis futbolistas”, ha dicho- y ha utilizado “un topicazo en toda regla”, como él mismo ha reconocido, para explicar por qué no han logrado la victoria en esos dos últimos partidos.

“El fútbol es así. Es un deporte maravilloso, pero a veces, no gana el que más genera. En los dos últimos partido hemos merecido más, pero tenemos que ser más precisos”, ha resumido.

Sobre la ausencia de futbolistas azulgranas en la gala anual de la FIFA, celebrada ayer en Zúrich, Luis Enrique ha recordado que acudir o no a este tipo de eventos es “una decisión individual” y que respalda “al cien por cien” la de Messi, Iniesta, Luis Suárez y Piqué, quienes optaron por no desplazarse hasta la localidad Suiza. En este caso, además, prevalece lo deportivo”, ha apostillado.

En esa gala, el delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo fue nombrado mejor jugador de 2016. Luis Enrique ha sido preguntado sobre qué le había parecido que Cristiano hubiese dicho después que había recibido el premio ‘The Best’, porque era “The Best” (el mejor). “Tengo mucha suerte, porque no he visto la tele en la última semana, con lo cual me privo de ver algunos espectáculos que me cuentan”, ha finalizado.