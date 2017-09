MIGUEL NAVARRO| Luis Suárez completó un gran partido en el José Alvalade de Portugal. El charrúa volvió a ver puerta -aunque en realidad el tanto se lo dieron a Coates en propia puerta- pero dejó una de las imágenes del encuentro. Al ser sustituido, Suárez no entendió a Valverde puesto que podían haber perdido tiempo y no haber realizado el cambio tan cerca de los banquillos aunque la duda surge en si le gustó o no ser cambiado.

¡Luis Suárez terminó desquiciado con Valverde!! El charrúa no entendió porque no se perdió tiempo en su cambio 🔴🔵🤔👇https://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/Kn8bzOQW3J — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 28 de septiembre de 2017

Valverde aclaró que Suárez se enfadó por no perder tiempo en su cambio

Ernesto Valverde lo aclaró posteriormente en los micrófonos de beIN Sports. Valverde explicó que se había producido una falta de entendimiento a la hora de realizar el cambio. “Era una situación de que al final estaba demasiado cerca para el cambio, una tontería, no me ha dicho nada especial”, ha explicado el entrenador del FC Barcelona.



La razón, pues, era que Ernesto Valverde quería perder tiempo con el cambio y esperaba que la sustitución de Luis Suárez se hiciera cuando estuviera un poco más lejos del banquillo para perder así algunos segundos. No ha podido ser y ha sido entonces cuando el delantero uruguayo le ha dicho que se lo podía haber dicho antes ya que se hubiese alejado del banquillo barcelonista y así se podría haber perdido algo más de tiempo.