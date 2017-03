MIGUEL NAVARRO| Luis Enrique parece impermeable a la euforia post-remontada. El técnico asturiano se mantuvo inflexible en sala de prensa a la hora de replantearse su futuro. Destaca que no puede ser un chiflado y avanzar su salida para luego dar marcha atrás por una victoria. Ve opciones de triplete aunque matiza que queda demasiado.



“No ha cambiado nada porque sería de chiflado cambiar algo por lo sucedido en 90 minutos”, destaca Luis Enrique en referencia a si ha variado el día a día con la remontada ante el PSG.

Sobre si ha cambiado el chip del Barça esta remontada sin precedentes: “Sin duda, es un hándicap a valorar y un hándicap que tenemos que resolver. Pero me fío de la sapiencia y cordura de mis jugadores”.

En referencia a si esta victoria sirve como revulsivo para la temporada: ”Es un estímulo para todos. Pero unión he visto siempre y eso es un equipo. No sólo a las verdes sino a las maduras también. Y un equipo sabe asimilar eso”.

Luis Enrique sigue arisco con la prensa pese a la remontada

El técnico asturiano demostró que no ha perdido su perfil más agrio con la prensa. Luis Enrique contestó con un escueto “paso palabra” a la hora de entrar a valorar la actuación arbitral en la remontada ante el PSG.



Además, renunció a entrar a valorar la opinión de la prensa por la remontada: “No sé lo que habéis dicho porque ni para bien ni para mal. No creerás que miro cuando ganamos. Nunca lo hago, no me interesa. Ese no es mi trabajo”.

En referencia a si va a cambiar su sistema para ser un equipo más sólido “Si hay algo que no me podéis llamar es conservador. Haremos siempre lo que es mejor para el equipo. Sea lo que sea”.

Finalmente, sobre la valoración de la calle y si le han pedido seguir en el puesto, se despidió con su cara más seca: “No he salido de casa. No he tenido contacto con el aficionado”.