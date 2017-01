El Málaga está interesado en incorporar al delantero venezolano Adalberto Peñaranda, cedido por el Watford inglés al Udinese italiano y que hasta ahora apenas ha jugado, según indicaron fuentes de la negociación, aunque si se concretase esta operación el club andaluz debería dar de baja a un extracomunitario.

Peñaranda, que militó la pasada temporada en el Granada, ocupa plaza de extracomunitario y en la actualidad el Málaga tiene cubierto ese cupo con el delantero uruguayo Michael Santos, el defensa venezolano Roberto Rosales y el central brasileño Weligton Robson Pena de Oliveira.

Por este motivo, en el caso de que finalmente el club inglés y el jugador accedan a su cesión hasta el final de temporada, la entidad malaguista tendría que dar de baja a uno de esos tres jugadores que ocupan plaza de extranjero, si bien Weligton, que lleva varios meses lesionado, es el que tendría más posibilidades para ello.

Al respecto, el brasileño y capitán del Málaga, que sólo ha jugado un partido en lo que va de temporada, ha asegurado este lunes que estaría dispuesto a dejar su ficha por si el club necesitara su puesto de extracomunitario para reforzar el equipo.

Weligton, dispuesto a ‘sacrificarse’ por Peñaranda

“En varias oportunidades he dejado clara mi postura: que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo, no tendría problemas en ceder mi ficha“, ha afirmado en las redes sociales Weligton.

El defensa malaguista ha destacado que lleva tiempo intentándose recuperar de una dolencia en una rodilla y que “durante estos meses” ha “luchado” para superar su lesión, aunque ha subrayado que ahora “no es el momento de pensar” en él.

Por ello, ha querido “dejar claro a todos que si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje“, se pone a “disposición” de la entidad y de lo que finalmente decida.

“Soy y seré siempre malaguista y malagueño, y creo que el club debe estar por encima de todo y de todos”, ha recalcado Weligton, que llegó al Málaga cuando el equipo estaba en Segunda División y, tras lograr el ascenso a Primera, se convirtió en un fijo de la zaga y llegó a disputar la Liga de Campeones con los blanquiazules.