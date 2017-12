ANTONIO MOHEDANO | Diego Armando Maradona recomendó el fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid el pasado verano. Antes de que el delantero se enrolase en el PSG de Emery, El Pelusa advirtió a Florentino Pérez de que debía atar en corto al que es, hoy por hoy, una de las más firmes promesas del panorama europeo.

“El PSG no me satisface. Es muy Neymardependiente y los goles de Cavani que… Y Mbappé, que para mí es la revelación del fútbol. Me parece que puede superar a muchos. ¿Que por qué no lo compró el Real Madrid? Yo le dije a Florentino Pérez, fiche a Mbappé. ¡Se lo dije! Cuando nos vimos en la FIFA. Me dijo, pero sabes que tengo a Cristiano, y a este…”, confesó el Pelusa en una jugosa entrevista concedida al diario As.

Maradona: “Yo tendría más Balones de Oro que Crisitano y Messi”

Además de reconocer su predilección por Mbappé, autor de 10 goles en lo que va de temporada con el Paris Saint-Germain, Maradona también quiso mojarse sobre el galardón del Balón de Oro: “Buff… Como trofeo… Es muy difícil darle un solo Balón de Oro a un jugador. Porque dárselo a Cristiano y darle a Messi ya es… aburrido. Tendría que meterse en la pelea Cavani, Mbappé, Ibrahimovic. No sé, que hubiera alguno más. Yo tendría más que Cristiano y que Messi“, señaló el, para muchos, mejor jugador de la historia del fútbol.