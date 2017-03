Maradona hablará con la FIFA para que rebajen la sanción a Messi

ANTONIO MOHEDANO | Maradona no dejará solo a Messi tras la sanción de 4 partidos impuesta por la FIFA. Tal y como ha reconocido El Pelusa, hablará con Gianni Infantino, presidente del organismo, para intentar rebajar el castigo al 10 por insultos al juez del línea del Argentina-Chile.

Maradona: “La sanción de la FIFA a Messi es exagerada”

“La sanción a Lio es exagerada y no descubro nada.Voy a hablar con Infantino porque el castigo es terrible“, explicó la leyenda de la albiceleste en declaraciones a la radio bonaerense Rivadavia. Diego Armando, además, comparó el incidente del crack barcelonista con la agresión de Zinedine Zidane a Materazzi en la final del Mundial de 2006: “Creo que los insultos de Messi fueron un acto reflejo. Lo comparo con el cabezazo de Zidane a Materazzi“, señaló.

Los cuatro partidos de sanción impedirán a Messi ser de la partida con la selección argentina ante Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador, partidos importantes en su clasificación para Rusia 2018: “La baja de Messi es fundamental. Como si le sacaras a Cristian Ronaldo a Portugal. Es un equipo vencible”, indicó el barrilete cósmico en referencia a la relevancia de la estrella en el combinado nacional.

¿Convencerá Maradona a la FIFA para que reduzca la sanción a Messi?

Maradona, por su parte, se muestra reacio a cambiar de seleccionador a estas alturas de la fase clasificatoria. “¿A quién vas a poner de DT ahora? Argentina es un fierro caliente. Hoy está Bauza y se le tiene que aguantar. Tiene que seguir, no me cabe la menor duda”, manifestó en defensa del ex entrenador del Liga de Quito y San Lorenzo, con los que llegó a ganar una Copa Libertadores.

De momento, Argentina es quinta en la tabla de su grupo -jugaría repesca en caso de terminar así- por detrás de Brasil, Colombia, Uruguay y Chile. ¿Logrará Maradona convencer a la FIFA de que la sanción a Messi debe ser reducida? ¿Terminará ayudando Lionel a sus compatriotas en los próximos y decisivos encuentros?