ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Zinedine Zidane en el banquillo y Diego Armando Maradona en el palco, después de que el argentino haya protagonizado dos broncas en el hotel en menos de un día que lleva en Madrid. Una con un periodista y otra con su novia. En la segunda han intervenido la Policía Nacional y los servicios médicos. Ha habido interrogatorio, pero no denuncia de su pareja. A esto juega ‘El Pelusa’ en Madrid.

Dos de los mejores futbolistas de la historia ocuparán sitios diferentes en el estadio. Convivirán en el Bernabéu. Uno tiene que tomar decisiones con la presión y la precisión del fallo y el acierto de una eliminatoria. En uno hay responsabilidad. En el otro, ocio. Maradona tomará canapés. Estará sentado en una cómoda butaca de la zona noble, con monitor para las repeticiones, la mente despejada y una corte de admiradores que buscarán la foto y, probablemente, el autógrafo.

La presencia de Maradona ha provocado una gran expectación. Una multitud de periodistas le esperó en el aeropuerto con la curiosidad de captar la imagen de un mito. Regate de Diego y decepción para los reporteros. Más expectación luego, pero por sus trifulcas. Se ha convertido en el protagonista de un Nápoles que anda fuerte en su campeonato y que tiene argumentos para calificarle de rival peligroso. Un equipo lejos del sello táctico italiano, atrevido, directo y con vocación ofensiva. Pero se habla más de Maradona y sus líos. De su presencia en el hotel de los jugadores y el hecho de que su convivencia puede repercutir en una inyección de moral. Maradona quita presión a un Nápoles que ha decidido no entrenar en el Bernabéu el día antes del partido. Hasta la novia de Diego (Rocío) se ha permitido decir en las redes sociales que vienen a ver ganar. Este es el show de Maradona.<

Zidane, el otro grande, estará en el banquillo con la obligación e, incluso, el apremio de que el Real Madrid tenga una actuación redonda en el Bernabéu. Con el aviso de no sufrir un tropiezo como el que tuvo contra el Celta en la Copa y que le costó la eliminación. Lección aprendida para Zidane, que busca y rebusca el equilibrio para dejar la portería a cero y no dar concesiones. Otra prueba de máxima dificultad para el principiante entrenador francés, poco curtido en eliminatorias, campeón de Europa… Pero… Me fío más del ‘efecto Zidane’ que las grescas de Maradona’.