JUANMA PÉREZ-NOYA | Era un día de felicidad pero, en medio de la alegría, se coló un asunto menos agradable. Marcelo habló de los pitos del Bernabéu a Bale y se centró, sobre todo, en el estado anímico de Gareth. “Para mí, lo más importante es saber si es feliz o no”, dijo el brasileño, tras firmar su renovación.

“Bale no está mal físicamente”

El galés pasa por su peor momento en el Real Madrid. Desde su lesión de tobillo, la temporada pasada, no ha vuelto a rendir a un nivel aceptable. De hecho, hay quien se pregunta si el problema es que no está en forma.

Marcelo: "Lo mas importante es saber si Bale está feliz. Si lo está fuera del campo, dentro lo estará. No lo veo fisicamente mal"

“Recuperarse de una rotura parcial de los tendones peroneos es muy complicado”, explicó en Punto Pelota el Profe San Martín. El exrecuperador médico del club blanco ya avisó, hace mucho tiempo, que Bale sólo podría recuperar la confianza a base de minutos. “Necesita jugar y tener sensaciones buenas para saber que puede ir al choque, que no recaerá en un balón dividido o que puede esprintar varias veces seguidas”, indicó.

Sin embargo, esa confianza se ve truncada por los pitos que recibe una y otra vez en el Bernabéu. Marcelo, precisamente, explicó la situación de su compañero. “A todos nos preocupa… Para mí lo más importante es saber si es feliz o no. Si Bale es feliz fuera del campo, en el césped también lo será”, dijo ante la prensa. Además, añadió que, “aunque no soy preparador físico, yo no le veo físicamente mal“.

“Yo soy un aficionado del Real Madrid al que le dejan jugar con el equipo”

Más allá de sembrar la duda sobre el estado anímico de Gareth, el ’12’ merengue dejó claro su amor por la camiseta. “Cuando llegué al Madrid, sólo lo conocía por la tele, pero enseguida me enseñaron sus valores. Lo que este club hace en todo el mundo es increíble. Ayuda a mucha gente, a muchos niños… y es un equipo muy grande”, confesó.

Marcelo: "¿Mi mejor momento? Siempre que veo a mi familia feliz de que esté en el Real Madrid"

“Lo mejor de estos 11 años es cada mañana, al despertarme. Veo que mi familia es feliz porque juego en el Real Madrid. Eso es lo mejor”, indicó.

Marcelo explicó que se siente “un canterano más”. “Me hubiese gustado jugar en el Castilla y haber ayudado a los canteranos. Voy a menudo a ver al filial y también a los juveniles o a los cadetes. Me encanta hacerlo”, dijo.

Ojalá pueda estar en el Real Madrid muchos años más

Quizás, el momento más sentimental fue cuando explicó su sentimiento por la camiseta que va a vestir durante, al menos, 16 años. “Cuando estaba en Brasil, no era madridista, pero desde que llegué aquí sí. Ahora sufro como un aficionado más. Si perdemos, lo paso mal, como cualquier otro hincha. Si metemos gol, soy un seguidor que celebra con los jugadores de su equipo. Imagina a un madridista jugando en el Real Madrid; ese soy yo“, finalizó.