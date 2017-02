MIGUEL NAVARRO| Marcelo Viera apura su recuperación y estará en el mes clave para el Real Madrid. Febrero se antoja como trascendental para los planes de Zidane en la temporada. Con dos partidos aplazados de Liga y la Champions contra el Nápoles al caer, el regreso del brasileño en el carril izquierdo se antoja necesario.

Zidane es consciente de que en el sector izquierdo no puede tener a nadie que le dé el rendimiento de Marcelo. Fabio Coentrao no termina de entrar en la dinámica del grupo y el francés no tiene ninguna confianza en su labor. Por otro lado, los experimentos con Nacho y Danilo no dejan de ser pruebas ante la necesidad del equipo de ocupar el lateral, pero el regreso del mejor del mundo en su puesto es vital para superar este Tourmalet.

Osasuna y Nápoles, partidos vitales para contar con Marcelo

El brasileño, que sufrió una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo, regresará tras cuatro semanas de baja ante Osasuna en el Bernabéu. Un duelo vital para los intereses de Zidane de seguir líder, puesto que con los dos partidos aplazados ante Valencia y Celta de Vigo, sus perseguidores podrían estrechar el cerco o incluso pasarle de no lograr la victoria, algo fundamental en lo mental.

En el horizonte el partido de la Liga de Campeones ante el Nápoles en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid deberá conseguir un resultado positivo para no ir en problemas al San Paolo como ya hizo contra el Celta de Vigo en Copa del Rey

Después de cumplir diez temporadas en el club blanco, Marcelo se ha afianzado en el lateral izquierdo blanco. El brasileño llegó como sucesor de Roberto Carlos, pero en esta década el ‘3’ del Real Madrid ha conseguido labrarse su propia carrera.

Marcelo: “Mourinho me aportó el punto necesario de agresividad para mi puesto”

Con un desparpajo único para el ataque, Marcelo consiguió mejorar su agresividad con José Mourinho y se postuló como uno de los mejores en el carril izquierdo del mundo. Campeón de todo con el Real Madrid en estos diez años, su punto álgido ha llegado con Zidane con el que es titular indiscutible.

Lejos quedan aquellos tiempos donde sembraba dudas en sus entrenadores. La confianza del cuerpo técnico en él es plena y la alternativa en banda izquierda que le da al Madrid ha sido clave en las dos Ligas de Campeones en tres años.