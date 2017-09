JUANMA PÉREZ-NOYA | Día de contrastes para Marcelo. Justo después de ser sancionado con dos partidos, el Real Madrid anunció su renovación hasta 2022. El brasileño acabará su nuevo contrato con 34 años, por lo que posiblemente se retirará de blanco. Tras la firma, asciende al tercer escalón salarial y queda blindado, ya que su cláusula de rescisión pasa a ser prohibitiva hasta para clubes como el PSG.

Marcelo estará 16 temporadas en el Real Madrid

Pocos podían imaginar, allá por las Navidades de 2006, que aquel tímido chaval de 18 años superaría a Roberto Carlos. Al menos, en partidos disputados. Cuando aterrizó en el Bernabéu, con sólo 18 años, aún era una promesa a medio hacer. Hoy, 415 partidos después, no le pesa la sombra de Roberto Carlos, su gran ídolo.

#OFICIAL | Marcelo renueva con el Real Madrid hasta 2022. El segundo capitán seguirá de blanco hasta los 34 años.

No es fácil suceder con éxito al mejor jugador de la historia en tu posición. Admirablemente, Marcelo lo ha conseguido. Ya le ha igualado en temporadas (11) pero, tras esta renovación, se irá del Real Madrid 16 campañas después de llegar desde el Fluminense.

Actualmente, el mítico ‘3’ es el extranjero con más partidos en la historia merengue (527). Sin embargo, hasta 2022, el ’12’ tiene tiempo de sobra para superarle. Normal, por tanto, que sea el segundo capitán blanco. Sólo Sergio Ramos y él llevan el tiempo suficiente como para entender, mejor que nadie, el ADN del Real Madrid.

Marcelo pasa al tercer escalón salarial

“Al poco de llegar, Mijatovic me citó, sin mi agente, a su despacho. Me dijo que era mejor que me fuese cedido para ganar experiencia, pero me negué. Nadie iba a moverme del Bernabéu”. Sorprende que un casi adolescente mostrase esa personalidad y decisión. No se equivocó.

En 2006, nadie imaginó a Marcelo 16 años en el Real Madrid. 5 más que Roberto Carlos. Se retirará de blanco, con 34. @MarceloM12, uno di noi pic.twitter.com/eFBSvKS1TG — Juanma Pérez-Noya (@juanmapereznoya) 13 de septiembre de 2017

A sus 29 años, ya ha levantado 3 Champions, 4 Ligas, 2 Mundiales de Clubes, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa y 3 Supercopas de España. Casi nada.

Sólo Cristiano, Bale y Sergio Ramos cobrarán más que Marcelo

El mejor pagado del Real Madrid es Cristiano Ronaldo. Tras él, están Gareth Bale y Sergio Ramos. Por detrás llegan Kroos y Modric. Justo en ese nivel, inmediatamente por debajo de las dos mayores estrellas y del capitán, estará ahora Marcelo. Se lo ha ganado con creces.