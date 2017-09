ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Marcos Llorente se queda en el Real Madrid. Zidane ha conseguido que el centrocampista aguante, por lo menos, hasta el mercado de invierno. Se puede considerar el último ‘fichaje’ del entrenador. Un jugador que es un caso especial porque se ha planteado seriamente su salida. Su representante (Julio Llorente, ex jugador y tío de Marcos) ha acudido a diferentes reuniones con los dirigentes del club blanco para valorar la situación. El propio jugador ha mantenido varias conversaciones con Zidane para saber si esta temporada convenía que saliera otra vez para tener más minutos.

Marcos Llorente necesita jugar. Quiere progresar y considera que en el Real Madrid tiene pocas opciones. Por delante de él están Casemiro e, incluso, Kovacic. Contra el Valencia tampoco encontró minutos en un partido en el que no estaban Sergio Ramos, Varane y Vallejo. Casemiro fue central y Kroos jugó de medio centro. Es evidente que Zidane tiene preferencia por otros jugadores que llevan más tiempo en la plantilla. Eso no quiere decir que no confíe en Marcos Llorente, pero la competencia es grande. La única explicación que le puede dar el entrenador al joven jugador es que seguirá con la política de rotaciones y tendrá sus oportunidades.

Zidane quiere a su lado a Marcos Llorente

Marcos Llorente demostró que tiene nivel para jugar en Primera división. Quedó comprobado en el Alavés. Ahora, tras sus dudas y las ofertas que tenía de otros equipos españoles y extranjeros, tendrá que pelear sus minutos. No será fácil en una plantilla en la que otro fichaje (Dani Ceballos) también siente que va a ser una temporada en la que no va a jugar con la regularidad que tenía en el Betis. Los fichajes del Real Madrid (Theo y Ceballos) parten como suplentes. Incluso Vallejo. Marcos Llorente ha regresado tras una cesión, ha jugado poco en la pretemporada y los partidos oficiales, pero Zidane le quiere a su lado. No quiere debilitar la plantilla.