ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Benzema se ha quedado en su pausa. Esa virtud que tanto ensalzan sus admiradores y que, siendo justos, le ha llevado a tener momentos brillantes en su larga trayectoria como madridista. Hoy es una pausa que, mezclada con su apatía, irrita a la afición y le convierten en un delantero cada vez menos irrelevante. Ha perdido el radar del gol. Si Zidane quiere a Benzema para jugar por detrás de Cristiano, mal uso va a hacer de un ‘9’. Para eso tiene una larga nómina de mejores mediapuntas. Entre ellos Marco Asensio, que lo dejó en Madrid.

Si no es por Keylor Navas (hasta tres intervenciones de mérito en El Sadar) y después Isco y Lucas Vázquez, el Real Madrid habría cedido en el liderato. En el Real Madrid es más importante fichar un buen ‘9’ que un ‘1’. Urge más el Kun Agüero que De Gea o Courtois. Se tienen que acabar los privilegios de Karim. A Benzema hay que ponerle el cartel de ‘en venta’ en cuanto acabe la temporada ahora que la FIFA ha abierto la ventana de fichajes para el verano. Como no se puede fichar a Lewandowski (error) hay que ir a por otro ‘9’ que sepa empujar los balones. Es cuestión de pelotas.

La comparación entre el ‘9’ del Real Madrid con el del Barcelona empieza a ser sonrojante. Luis Suárez la mete con la uña y Benzema remata a trompicones. El uruguayo perfora las defensas como cuchillo en mantequilla y el francés no tiene filo. En sus pies estuvo el 1-2, en un par de ocasiones claras. No vale sólo con la versión del Benzema asistente, generoso con Cristiano Ronaldo, que juega para el portugués y todo eso de que se mueve bien por fuera del área y se asocia. Hay que pedirle más goles. Sobre todo, en momentos claves. Y no vale eso de que lleva más que Butragueño y está en la historia de los mejores del club. Lleva ocho temporadas y se le dan más oportunidades que a un mal novillero. Es tiempo de un relevo (Morata) hasta que Florentino dé la mayor alegría que puede tener un madridista: el fichaje del Kun Agüero.