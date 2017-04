MIGUEL NAVARRO| Javier Mascherano ha querido salir a defender a su compañero de equipo Neymar ante la presumible sanción que le dejará fuera del Clásico. El argentino destaca que otros jugadores hicieron lo mismo que el brasileño y sólo recibieron un partido de sanción.

“Ha habido otros jugadores que han hecho lo mismo y sólo han recibido una jornada de suspensión. Ya lo veremos. Es muy fácil hablar desde el sofá de casa y muy difícil tomar decisiones a altas pulsaciones”, destaca Mascherano.

Sin embargo, el argentino cree que ‘Ney’ se pudo equivocar: “Nos equivocamos, a mí me ha pasado, y no queda otra que aprender del error. No acostumbramos a señalarnos entre nosotros. Cuando alguien está mal o entra en dificultad, solemos arroparlo y tratar de ayudarlo”.

Mascherano reiteró su gusto por la posición de mediocentro: “De pivote en el Barcelona no he tenido la opción de jugar mucho, pero es mi posición original y donde más me gusta jugar. Pero no tengo ningún problema en actuar en diferentes posiciones. Si creería que beneficiaría al equipo o tendría algún problema o me molestaría jugar en alguna posición se lo diría al entrenador.

Luis Enrique no defendió a Neymar como Mascherano

El asturiano declinó mostrar su apoyo a Neymar en uno de los momentos clave de la temporada. Luis Enrique, lejos incluso de querer presionar al Comité de Competición para rebajar la sanción, se centró en el partido ante la Juve y dejó sólo a su jugador.



“Yo mañana tengo una eliminatoria maravillosa contra la Juventus. Ya hablaremos más adelante”, destacó Luis Enrique.

Sin embargo, parece que la voz del asturiano no es la que impera dentro del vestuario. Uno de los capitanes del vestuario, Javier Mascherano, si que ha querido defender a Neymar. Esta dualidad de mensajes que se contraponen son una muestra más del desencuentro entre técnico y jugadores.