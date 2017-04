MIGUEL NAVARRO| Kylian Mbappé es uno de los nombres propios de esta Liga de Campeones. El precoz delantero francés se ha destapado como una de las grandes amenazas del viejo continente. El galo ha roto hasta tres récords en la competición y se postula como un candidato más al Balón de Oro. Su Mónaco hace historia y puede ser el rival del Real Madrid en las semifinales, el equipo que lo pretende.



Mbappé se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Champions en anotar sus primeros cinco goles en la competición. Lo ha logrado con 18 años y 120 días. A la vez, se convirtió en el primer jugador en marcar en todos y cada uno de sus primeros cuatro partidos en eliminatorias de la Champions.

Unido a este espectacular registro, Mbappé también ha entrado en otro selecto club. Es el sexto jugador en la historia de la Champions que marca en sus primeros cuatro partidos de titular. El último en conseguirlo fue Diego Costa. El hispanobrasileño lo logró defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid en la 2013-2014.

El delantero francés puede terminar jugando este mismo año en el Santiago Bernabéu. El sorteo de la Champions puede deparar el Mónaco como último escoyo para que el Madrid llegue a Cardiff.



Al término del encuentro ante el Dortmund en el Louis II, Mbappé mostró una foto en la que se le podía ver posar junto a Cristiano cuando era un niño. El delantero galo siempre ha mostrado predilección hacia el Real Madrid y en concreto hacia la estrella portuguesa.

Showed Mbappe this photo – him with @Cristiano and…..me pic.twitter.com/MRPMCdEiPP

— Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) 19 de abril de 2017