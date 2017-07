El Real Madrid sudará sangre para fichar a Mbappé

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El Real Madrid va a tener que sudar sangre para conseguir el fichaje de Mbappé. Es el gran objetivo de Florentino Pérez y Zinedine Zidane, pero cada vez salen más competidores. El último es el Manchester City. Pep Guardiola ha dado orden de abrir negociaciones para intentar reforzar el equipo con el delantero francés. De hecho, según desvela L’Equipe, el técnico mantuvo una charla con el jugador para trasladarle su deseo de contar con él. Otro entrenador más que intenta seducir a la estrella del Mónaco. Son varios ya. Wenger (Arsenal), Zidane (Real Madrid), Emery (PSG) y Guardiola (Manchester City) han podido comentar al jugador cuál es su proyecto.

El Real Madrid mantiene la esperanza de que el Mónaco logre retener a Mbappé este verano. Su objetivo es que no salga para así poder afrontar el fichaje después del Mundial de Rusia. No parece que vaya a ser fácil porque las ofertas de otros equipos son superiores a las del club blanco. El PSG está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros y un sueldo de 12 kilos a Mbappé. El Manchester City también supera la barrera de los 100 millones. En el Real Madrid tienen claro que no pueden romper el equilibrio salarial. Mbappé (18 años) no puede costar más que Cristiano Ronaldo ni Bale, por ejemplo. Tampoco puede ganar más que otros futbolistas de peso. Es el caso del capitán Sergio Ramos.

Mbappé ha entrado en la peligrosa subasta

Guardiola ha entrado en acción. El Manchester City ha tirado el anzuelo para intentar pescar en el río revuelto que es ahora mismo el entorno de Mbappé. El padre del jugador y el agente escuchan ofertas. Mbappé se está convirtiendo en una puja con muchos competidores y en el Real Madrid tienen claro que no pueden volverse locos. Consideran que es un jugador especial y de gran futuro. Pero ahora no tiene hueco en una plantilla campeona donde están Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo y Morata.