CARLOS GARAYOA | Mbappé, el relevo de Benzema en Francia… ¿Y en el Madrid? Deschamps se ha olvidado de Benzema en su última convocatoria y ha llamado a Mbappé, la nueva estrella del Mónaco de 18 años. ‘Les Bleus’ tienen por delante dos partidos, el 25 de marzo ante Luxemburgo (clasificación) y un amistoso ante España el 28 de marzo.

La noticia ha sido un mazazo para el delantero del Real Madrid, que tenía la esperanza de poder volver a la selección gala.

A pesar de las palabras de Deschamps, que aseguraba que Benzema podría volver a jugar con su país, todo apunta a que el seleccionador no tiene pensado recuperar al ‘9’ madridista.

Zidane dio la cara por Benzema para que volviera a la selección

“Benzema está haciendo todo lo posible para regresar a la selección francesa. Todos sus entrenamientos y prestaciones son en beneficio para volver”, expresó el galo en Lausana (Suiza) en declaraciones recogidas por el diario francés ‘L’Equipe’.

De nada han servido las palabras de Zizou, que salió a dar la cara por Karim Benzema.

¿Podría sustituir Mbappé a Benzema en el Real Madrid?

El relevo en la selección francesa podría ser el preámbulo del relevo en el Real Madrid. Mbappé es el hombre de moda en el fútbol europeo y se empieza a cotizar muy caro.

Su gran actuación en Champions ante el City, con dos goles, le ha puesto en el foco de los grandes clubes europeos. Además, su representante es Jorge Mendes, lo que facilitaría mucho su fichaje por el Real Madrid.

Benzema, más criticado que nunca, podría tener los días contados en el Real Madrid.

Zidane ya intentó llevarse a Mbappé al Real Madrid

En 2012 ,el nuevo diamante francés, fue invitado durante una semana a Valdebebas por el Real Madrid, donde conoció a su ídolo, Cristiano Ronaldo.

El jugador habló con Zidane, pero decidió seguir en el Mónaco para no abandonar tan pronto su país.

“Lo viví como un niño que ve al jugador más grande de la historia de Francia llamándole. Fue honesto conmigo, tuvimos una gran conversación. Al final no me uní al Real Madrid porque quería seguir en mi país, no quería salir tan temprano. Elegí al Mónaco y creo que hice una buena elección”.