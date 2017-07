JUANMA PÉREZ-NOYA | Jarro de agua fría para las aspiraciones madridistas. Si el PSG ya ofrecía a Mbappé el doble que el Real Madrid, este viernes, ha dado un paso más para alejarse el club blanco. El delantero se debatía entre renovar por Nike o pasarse a Adidas, marca que le ayudaría a aterrizar en el Bernabéu. Finalmente, Kylian ha firmado con la marca estadounidense, la misma que patrocina al club parisino.

Mbappé apuntaba al Madrid pero está más cerca del PSG

El amor de Mbappé al Real Madrid no es nuevo. Desde pequeño, su mayor ídolo es Cristiano Ronaldo, y su habitación siempre ha lucido pósters del equipo merengue. Sin embargo, cuando eres una estrella mundial, no puedes guiarte sólo por el corazón. Ese debe ser el razonamiento del galo porque, cada día que pasa, está más lejos del Bernabéu.

En este caso, el problema nunca ha sido el precio del traspaso. El Mónaco sabe que debe vender esta temporada a su estrella. Acaba contrato en 2019 y el vestuario no perdonaría una renovación que le situase, a sus 18 años y con media temporada en el primer equipo, por delante de todos sus compañeros.

Prolongation chez @nikefootball 📝📝.

On change pas une équipe qui gagne 🔥👌🏽 pic.twitter.com/m2zcMwhoPQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) 7 de julio de 2017

Además, el PSG es el mayor rival en la liga francesa para los del Principado. En Montecarlo no dar facilidades para que su principal enemigo deportivo se refuerce. Todo esto, unido a la predisposición de Zidane por ficharle y a que es el primer galáctico en el mercado desde hace muchos años, le colocaban muy cerca de Concha Espina.

El salario, el principal problema para su fichaje

Sin embargo, tras completar su ronda de contactos con los galos, el Arsenal y el Real Madrid, el ariete comprobó que la oferta parisina era muy superior. 12 millones al año, acompañados de varios pluses por convertirse en la cara visible del PSG y de Nike, la marca que ya le viste a él y al club, pero con la que estaba en negociaciones para renovar.

Por contra, para fichar por el Real Madrid debía cambiarse a Adidas, que potenciaría su imagen, pero nunca pagando lo mismo que la compañía del ‘swoosh’. En Chamartín cobraría la mitad, 6 kilos, y no tendría un papel tan relevante. Ni en el campo, ni como icono publicitario. Sus ingresos, por tanto, serían muy inferiores.

Florentino Pérez sabe que no puede competir con la oferta de 12 millones al año de Al-Khelaïfi. No por capacidad económica, sino por no crear un cisma en su plantilla. Sería una locura situar a un recién llegado en el mismo escalafón que Sergio Ramos y a un paso de Bale y Cristiano Ronaldo.

Así, el deseo de los padres de Kylian, originarios de París, parece haber calado en su hijo. Todos los movimientos de los últimos días, como aparecer con la segunda camiseta monegasca (también patrocinada por Nike), apuntan en la misma dirección. Mbappé está, quizás más lejos que nunca, de convertirse en jugador del Real Madrid.