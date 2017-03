JUANMA PÉREZ-NOYA | Entre preguntas sobre el Bayern, Zidane reconoció lo evidente. “Mbappé estaba casi firmado por el Real Madrid, pero al final se fue al Mónaco”, admitió. Queda claro: el interés es mutuo y es muy factible verle pronto de blanco.

PUBLICIDAD

Mbappé es madridista desde niño y su ídolo es Cristiano

Tiene dieciocho años y lleva 17 dianas en 1583 minutos en Liga, Copa de la Liga, Champions y Copa de Francia. Un gol cada 93 minutos de media.

Sus números son espectaculares desde muy niño y ya con 14 años visitó Valdebebas para conocer a Ronaldo, su gran ídolo. Entonces, hizo una prueba en La Fábrica, pero no llegó a firmar con la cantera merengue.

Zidane llamó a Mbappé para convencerle de que fiche por el Real Madrid

No mucho después, cuando media Europa ya se lo disputaba, recibió una llamada muy especial. Zidane estaba al otro lado del teléfono.

PUBLICIDAD

Sí, casi firma por el Real Madrid, reconoce Zizou

“Era un niño y me llamó el jugador más grande de la historia de Francia. Fue honesto conmigo y tuvimos una gran conversación. Al final no me fui al Real Madrid porque quería seguir en mi país, no quería salir tan temprano. Elegí al Mónaco y creo que hice una buena elección”, reveló el delantero en la ESPN.

Kylian Mbappé es la mayor promesa de Francia y le comparan con Thierry Henry

Conscientes de su progresión, en su país ya le han dedicado varios reportajes. ‘El nuevo Príncipe de Mónaco’, titulaba hace poco ‘France Football’.

“Kylian es madridista desde hace muchos años. Se pasaba horas viendo vídeos de Cristiano en internet”, confesaba el padre de Mbappé en sus páginas.

PUBLICIDAD

El último en sumarse a la fiebre por el delantero ha sido Deschamps, que ya le ha convocado con la selección absoluta de Francia. Es el primer jugador nacido tras el Mundial del 98 que se pondrá la camiseta de ‘Les Bleus’.

Heureux et fier d’être appelé en @equipedefrance pour la première fois 🇫🇷💪🏽.

Merci à tous pour vos messages 👍🏽 pic.twitter.com/PsZ3A3eV21 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 de marzo de 2017

“Feliz y orgulloso de mi primera convocatoria con la selección francesa. Gracias a todos por sus mensajes”, escribió el jueves tras conocer la noticia.

Si sigue a este nivel, seguro, muy pronto recibirá una nueva llamada de su admirado Zidane. En ese caso, Mbappé no volverá a decir que no a su amado Real Madrid.