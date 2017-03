ANTONIO MOHEDANO | Las deportistas españolas no cesan en su lucha por ocupar el espacio que merecen en todos los estamentos de la sociedad: a nivel institucional, económico y mediático. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, repasamos el crecimiento de nuestras particulares heroínas de la mano de Lourdes Mohedano, gimnasta subcampeona olímpica en Río 2016.

PUBLICIDAD

Las deportistas españolas sumaron más medallas que los hombres en Río

“Desde Londres 2012, las mujeres hemos ido consiguiendo cada vez más éxitos. Este crecimiento es señal de que tenemos afán de superación, fuerza, valentía y ganas de conseguir aquello que nos proponemos”, asegura la cordobesa, haciendo alusión a la consecución de más medallas en los dos últimos Juegos Olímpicos por parte de deportistas femeninas que de deportistas masculinos. En los de Brasil, en concreto, hasta 9 de las 17 preseas fueron conseguidas por mujeres.

Respecto a la progresión en los próximos JJOO de Tokio 2020, la componente del Equipaso se muestra optimista: “Nunca se sabe qué puede pasar en Japón, pero espero y deseo que las mujeres sigamos consiguiendo tantas o más medallas como hasta ahora. Seguro que será así”, señala.

PUBLICIDAD

Lourdes Mohedano: “Se debería dar más difusión a las deportistas españolas”

Sobre la escasa difusión de los logros femeninos en la prensa, la andaluza tiene claro que aún hay mucho trabajo por delante: “Entre los deportistas no hay ningún problema, pero los medios de comunicación le dan más importancia a los deportes masculinos y no es porque se sigan más. Hay deportes a la sombra, como la gimnasia rítmica, que no tienen la repercusión que se merece. Si nuestro trabajo ha ido teniendo mejores resultados es porque nos lo hemos ganado”.

Lourdes Mohedano -plata junto a Alejandra Quereda, Artemi Gavezou, Elena López y Sandra Aguilar- grabó su nombre con letras de oro en la historia del deporte español en Río junto a otras guerreras como Mireia Belmonte, Carolina Marín, Ruth Beitia, Lidia Valentín, Maialen Chourraut, Eva Calvo y la Selección de baloncesto. Su admirable labor, unida a la de otras guerreras como Marina Alabau, Garbiñe Muguruza, el combinado nacional de rugby, balonmano, waterpolo, hockey y fútbol, hacen que seamos más que optimistas de cara al futuro.