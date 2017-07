Mercado de fichajes: Lacazette no espera al Atlético y firma por el Arsenal

ANTONIO MOHEDANO | Fin del culebrón: Alexandre Lacazette no será jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada. Según adelanta Telefoot, el delantero ha decidido no esperar a los rojiblancos -cuya primera opción es Diego Costa- y firmar por un Arsenal que abonará al Lyon 53 millones de euros por su fichaje.

Después de llevar a cabo grandes desembolsos en los últimos años como los deo Alexis Sánchez (42) oMesut Özil (47), Arsene Wenger volverá a potenciar su parcela ofensiva con un atacante top. El internacional francés, además, se convierte en la incorporación más cara de la historia del club.

El Barça sigue a Bonucci

Tal y como asegura TuttoSport, el Barça tiene subrayado en rojo en su agenda el nombre de Leonardo Bonucci, defensa central de la Juventus. Pese a que no se trata de una posición a reforzar de forma urgente, desde el Camp Nou no descartan emplear el dinero de Verratti en el líder de la Vechia Signora si no fructifican las negociaciones con el PSG.

Bonucci tiene 30 años y contrato con la Juve hasta 2021. La campaña pasada su buen hacer en Turín le llevó a estar en la lista de fichajes de Pep Guardiola antes de embarcar su proyecto en el Manchester City.

Zoff aconseja a Donnarumma seguir en el Milan

Dino Zoff, leyenda del fútbol italiano, recomendó a Gianluigi Donnarumma continuar creciendo deportivamente de la mano del Milan en declaraciones a Corriere della Sera.

“Lo puedo ver bien en cualquier equipo, pero más adelante, no ahora. Tiene que entender que tiene toda la vida para jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, en la Juventus o donde quiera. Tiene los medios necesarios y sobre todo la edad. Tiene que entender lo importante que es tener sólo 18 años, es la suerte que tiene. Con 25 o 30 a veces estás forzado a tomar algunas decisiones. Pero con la edad que tiene Donnarumma no debe tener prisa ni pensar en el dinero”, confesó el mítico meta ante los continuos rumores que colocan a Donnarumma lejos de San Siro.

El Valencia anuncia el fichaje de Maksimovic

Marcelino García Toral tendrá a sus órdenes en el nuevo Valencia el curso que viene a Nemanja Maksimovic, centrocampista de 22 años. El jugador, internacional con la selección absoluta de Serbia, mide 1,89 metros y destaca por carácter ofensivo.

Su buen golpeo de balón desde larga distancia y su contundencia en el juego aéreo le convierten en un recurso interesante para el técnico asturiano. Estará vinculado en la entidad ché hasta el 30 de junio de 2022 tras abandonar el Astana.