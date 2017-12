JUANMA PÉREZ-NOYA | Por primera vez en su carrera, Messi ha aceptado rotar en algunos partidos para aspirar al Mundial y el triplete a final de temporada. Este miércoles, en ‘TyC Sports’, el argentino ha explicado cómo le convenció Valverde. “He aprendido que es lo mejor, porque las temporadas son largas y ya tengo una edad”, reconoce. Eso sí, Lionel confiesa que lo pasa mal cuando se queda en el banquillo. “Me cuesta no ser titular. Es jodido no estar en el campo”, admite entre risas.

A sus 30 años, Messi aprende a dosificarse

“Entendí que las campañas son largas y que hay momentos durante la temporada que son más duros que otros”, explica durante la entrevista. Leo nació el 24 de junio de 1987 por lo que, durante la cita mundialista de Rusia, cumplirá 31 años. Una edad en la que, si no se cuida, pueden llegar los problemas.

“Van pasando los años y soy mayor. Tiempo atrás, mi cuerpo no se resentía pero hoy te pasa factura si juegas muchos partidos“, añade. Aun así, el rosarino reconoce que sufre quedándose fuera. “Sí, todavía me cuesta no jugar o no ser titular pero entiendo que es lo mejor. La verdad, es jodido estar lejos del campo”, dice.

Además, Messi comenta cómo se vive el juego en la banca. “Desde fuera se ve todo más fácil. Ves cosas que dentro de la cancha uno mismo no ve y, si no se hacen como crees, dices, ‘cómo no hiciste eso, si era fácil‘; y no, no es tan fácil”, asegura.