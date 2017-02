MIGUEL NAVARRO| Leo Messi volvió a decantar un encuentro en el Calderón ante el Atlético. El argentino salva los muebles de un Barcelona gris, sin fluidez en el centro del campo y con importantes lagunas atrás. El Atlético, combativo e impetuoso, volvió a adolecer de puntería. Ter Stegen y Oblak, decisivos en que el choque no se fuera a más goles.

PUBLICIDAD

Luis Enrique consiguió salir indemne del que puede ser su último partido en el Calderón ante el Atlético. El asturiano recuperó sensaciones y mantuvo su brillante registro en el feudo rojiblanco, donde no conoce la derrota. Polémica sin duda la alineación. La ausencia de Jordi Alba en el once, sin aparentes molestias por parte del lateral, llamó la atención, más si cabe cuando Mathieu tuvo que retirarse del terreno de juego lesionado y no fue de la partida.

No hubo rastro en media hora del Barcelona, desfigurado en cuanto el partido entró en juego. Ni lo tuvo claro en la salida de pelota, agobiado por su adversario, ni en la transición hacia el ataque. Sí cuando vio la opción de contragolpe, muy pocas veces, pero entonces sí apareció Messi, entonces sí conectó Neymar y entonces sí asustó.

Unas veces por las intervenciones de Ter Stegen, que voló hacia un disparo de Griezmann, y otra por la aparición vital de Umtiti separaron a los rojiblancos de celebrar el primer tanto. Una vez más, la pólvora rojiblanca se mantuvo mojada para desgracia de Simeone.

PUBLICIDAD

Oblak también se mantuvo como un coloso para defender la meta rojiblanca. Repelió una falta de Messi y más tarde fue un cabezazo de Piqué; señales de vida de un Barcelona que no la tenía instantes antes.

Rafinha dio la razón a Luis Enrique con su gol más importante

El centrocampista brasileño volvió a contar con la confianza de Luis Enrique. Fichaje del asturiano que ya lo tuvo en el Celta, desde que ‘Lucho’ está en Can Barça ha contado con minutos. Rafinha anotó aprovechándose de un rechace en el área el tanto que abría la lata.

Messi volvió a salvar la esperanza por la Liga

Tal y como ya hiciera ante el Leganés, Messi volvió a dar la cara y salvar los planes de Luis Enrique. El argentino, pichichi con 20 goles, resultó una vez más decisivo para sumar los tres puntos. Sin gran trascendencia a lo largo del choque, cada vez que tocaba la pelota era sinónimo de peligro. El lanzamiento de falta que detuvo Oblak era simplemente el preludio de lo que estaba por llegar.

Si esta Liga la levanta el Barça, en gran medida será gracias a Leo Messi.