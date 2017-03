MIGUEL NAVARRO| Leo Messi volvió a cuajar un partido discutido con el Barça en esta semana. El argentino, que ya pasó casi desapercibido ante el PSG, volvió a protagonizar un partido discreto. El estado físico y de puntería del argentino no está al nivel de jornadas anteriores y el cuadro azulgrana lo echa en falta.



PUBLICIDAD

Luis Enrique ha alertado en sala de prensa del problema de lucidez arriba: “Ha faltado lucidez en los últimos metros. No ha sido un día no fluido”. Esta situación se encuentra en sintonía no sólo con la desconexión de Messi, sino con la inoperancia de los jugadores que le rodean.

Grandes señalados como Arda Turan o André Gomes han pasado sin pena ni gloria por el césped de Riazor. Sin embargo, la entrada de Iniesta y Rakitic en el segundo tiempo no ha hecho mejorar al equipo. Las grandes carencias en el centro del campo del Barça ponen en evidencia a un Messi sin opciones de gol.

Otro de los señalados en el encuentro es Denis Suárez. El gallego regresaba a su tierra y no ha podido ser de la peor manera. Sin protagonismo en el centro del campo culé, el naufragio del volante azulgrana era una muerte anunciada. Luis Enrique sabe del problema de su equipo cuando el centro del campo no funciona.

PUBLICIDAD

Messi, protagonista en foto de una remontada donde no apareció

Muy criticada ha sido en Argentina la celebración de Messi por la grada. Entienden que el ’10’ volvió a no ser decisivo en una cita importante. Además critican que en su festejo de gol se haya erigido como el salvador de una noche donde no apareció.

Rodeado por jugadores del PSG, Messi entró en un embudo donde no consiguió ejecutar su juego. Esta tarde en Riazor tampoco se ha visto al mejor Messi, algo vital para conseguir el sueño del triplete.