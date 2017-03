ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Parafraseando a Luis Enrique hay que apuntar que Messi llega pletórico y aliviado al decisivo partido contra el Paris Saint Germain. El argentino está en racha goleadora, le sale todo y se siente capaz de cualquier cosa. La jugada del primer gol es un ejemplo de cómo está el ’10’. Cogió el balón en el centro del campo, aceleró hacia la portería, esquivó defensas y definió con claridad. Messi está en su mejor momento de la temporada. Rápido, ágil e inspirado. Pletórico en el campo y aliviado después de no celebrar el gol de penalti contra el Leganés, pero ilusionado con los pinchazos del Real Madrid en la Liga que le han dado el liderato.



A falta de seguir adelante en la Champions porque la cosa está complicada es lógico que Messi y el Barcelona se hayan motivado con la Liga. La temporada tiene arreglo si hay doblete (Liga y Copa). No será fácil porque el Real Madrid reaccionó con otra goleada en Ipurúa. Pero en el Barcelona se veían fuera de la Liga y la Champions después del 4-0 en París. El Valencia y Las Palmas les echaron una mano y eso a Messi le ha sentado bien.

No se le vio a Messi ni a ningún otro jugador afectado por el anuncio precipitado de la marcha de Luis Enrique a final de temporada. Sigue resultando extraño que no hayan puesto ningún mensaje en las redes sociales. Messi es igual o más especial que Luis Enrique. Dos personalidades que chocaron un par de veces y que decidieron llevarse bien mientras estuvieran juntos. Lo que sabemos es que Luis Enrique admira a Messi, como no puede ser de otra manera, pero que se va porque ha acabado desgastado. Tener a Messi debería ser una motivación para anclarte al banquillo del Barça, pero a Luis Enrique no le ha bastado para prolongar su etapa como técnico culé.