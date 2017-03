ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Messi celebró el primer gol al Celta con un gesto en el que simuló una llamada de teléfono. ¿A quién iba dirigido? ¿Tenía una dedicatoria especial o se puede interpretar como un recado al club? Ha aparecido una versión, en los medios de comunicación catalanes, en las que se asegura que el destinatario era su sobrino, al que intentó felicitar antes del partido. De ser realidad no es para calificarla como un desafío del jugador a la directiva.



El gesto de la llamada no ha quedado aclarado por Messi ni nadie de su entorno. Su hermano, Rodrigo Messi, subió el vídeo de la celebración a las redes sociales con un enigmático mensaje: “Un grande”. ¿Es creíble que Messi hiciera el gesto de la llamada a un familiar? ¿Hay que hacer otra interpretación? Era el primer partido después de que Luis Enrique anunciara su marcha al final de la temporada y la celebración del gol pone más picante a la incógnita sobre el próximo entrenador del Barcelona. Messi, que hizo dos tantos al Celta, no tuvo ningún guiño a Luis Enrique

PUBLICIDAD

Simplemente un grande 👏👏 Una publicación compartida de Rodrigo (@rodrigo.messi10) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 4:59 PST

PUBLICIDAD

El gesto de la llamada en el gol es interpretable. Puede ser algo corriente y sin trascendencia si damos por buena la versión de que fue para su sobrino o puede haber algo más de fondo si tenemos en cuenta que Messi ha pedido un proyecto deportivo solvente para renovar. A Messi le preocupa qué entrenador sucederá a Luis Enrique. Si acertará el club en la elección y será alguien preparado y con experiencia para hacer un equipo campeón. Messi calla, pero se le atribuye que su preferido es Sampaoli y, de ser así, no vería con buenos ojos que el idóneo para Bartomeu es Ernesto Valverde. Se le escapó a Robert Fernández antes del partido ante el Celta. Quieren a un entrenador que haya pasado por la casa. Messi hace llamadas, por si acaso.