DAVID DE LAS HERAS | Messi sigue tirando del carro en el Barça. El rendimiento del futbolista argentino está fuera de toda dudas. Esta temporada ya suma 30 goles en los 31 partidos que ha disputado en las tres competiciones. El juego del Barça hace aguas, la esencia del tiki-taka se está perdiendo, pero su gran estrella sigue sosteniendo al equipo con un rendimiento sobrenatural.

PUBLICIDAD

Messi siempre aparece, y no siempre a base de goles, su juego ha evolucionado, ahora es un futbolista más completo. No solo da goles, no solo desequilibria, también defiende, también genera fútbol, baja a recibir y asiste. Sus compañeros se nutren del juego del argentino, Suárez y Neymar son unos privilegiados de tener al argentino al lado. Cuando Leo tiene el balón siempre hay peligro.

Messi llena la ausencia del tiki-taka

El Barça no está en su mejor momento de fútbol, su estilo de juego queda muy señalado después de verse superado sobre el terreno de juego por el Atlético de Madrid en gran parte de las semifinales de Copa del Rey. El Barça ya no juega como antes, el paulatino abandono del tiki-taka por un fútbol más directo ha generado que no domine los partidos de igual manera. Messi es el encargado de tirar del carro ante la falta del dominio en el mediocampo que atesoraba el equipo culé en temporadas anteriores.

PUBLICIDAD

Las ausencias de Busquets e Iniesta, claves

El juego de Leo Messi llena la falta de fútbol en el mediocampo del Barça, en cierto modo provocado por las ausencias de dos de sus principales baluartes, Sergio Busquets y Andrés Iniesta. Ambos están ya recuperados de sus respectivas lesiones, pero no están en su mejor momento de forma y el Barça lo nota. El nivel de sus recambios en la medular culé está falto de regularidad, los destellos de Denis Suárez o André Gomes se han quedado solo en eso, en apariciones puntuales de un centro del campo que deberá encontrar su mejor versión para no depender sola y exclusivamente de la genialidad de Leo Messi.